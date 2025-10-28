Ljubavni život Saše Kovačevića: Bio sa devojkama iz spota, jedna završila u tuđem krevetu a sreću našao kraj NJE

AKTUELNO

Pevač Saša Kovačević nedavno je izazvao pravu pometnju na društvenim mrežama kada je otkrio da su se on i njegova dugogodišnja devojka, Zorana Tasovac, verili. Njegovi fanovi od tada nestrpljivo iščekuju informacije o svadbi, za koju se šuška da će biti pozvano oko 500 gostiju.

Pre Zorane, Kovačević je bio poznat kao veliki zavodnik, a mnoge žene nisu mogle da odole njegovom šarmu. Ipak, uglavnom je bio u dugim vezama. Njegove ljubavi sa Jovanom Jocić i Jovanom Koković, koja se pojavila u spotu za pesmu "Kome da verujem", izazvale su veliku pažnju medija.

Još ranije, 2006. godine, bio je u vezi sa atraktivnom Ivonom Laković, koja se pojavila u ekranizaciji pesme "Ruka za spas", a njihova veza trajala je oko šest godina.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Tokom jednog televizijskog gostovanja, iako nije imenovao nijednu od svojih bivših, Kovačević je priznao da je tokom mladosti imao i avanture sa lepoticama iz svojih spotova, dodajući da je tada bio "mlad i zelen".

S druge strane, potkrao mu se i veliki blam, kad je izvesna bivša umesto u njegov, legla u krevet njegovih roditelja.

Foto: Instagram.com

Sale, da li si nekada imao avanturu sa nekom manekenkom iz svog spota? Ili vezu, svejedno - pitala ga je bila voditeljka, a on je odgovorio potvrdno.

- Jesam, da... Ali ću se nadovezati, ako nisam odgovorio i na to; jednom prilikom, s obzirom na to da smo bili u mojoj sobi, devojka je nakon nekog vremena otišla na kratko do toaleta i, pošto je prvi put bila u mom stanu, pogrešila je sobu i legla je baš kod oca i majke u krevet (smeh). Kad se keva probudila... Majke mi. Ona nije iz spota. Pošto smo pričali o nekim ljubavnim blamovima, pa sam se nadovezao u slučaju da nisam odgovorio... Ali iz spota... Da. Bejah mlad i zelen (smeh) - izjavio je bio Kovačević u tadašnjem "Niz kvizu" emisije "Amidži šou".

Sada, pevač se polako, ali sigurno sprema da "stane na ludi kamen" s gugogodišnjom izabranicom Zoranom Tasovac. Njih dvoje već izvesno vreme uživaju i u zajedničkom životu, a on njenu nadlednicu iz prethodne ljubavi sa Bogdanom Srejovićem gleda kao svoju. Nije tajna, svakako, da bi voleo danas-sutra da dobije i biološko dete. Kako je kazao jednom prilikom, međutim, kad se to i dogodi, mala Iskra "i tada će važiti za njegovu prvu ćerku".

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Saša Kovačević verio je svoju devojku Zoranu Tasovac posle deset godina ljubavi, a snimak romantične prosidbe kruži na društvenim mrežama.

Saša i Zorana dugi niz godina uživaju u ljubavi i bilo je pitanje dana kada će se ovo desiti. Verenički prsten mesec dana je stajao u džepu, a Saša ga je platio skoro 10.000 evra. Zorana nije ni slutila šta se sprema, u Atinu su otputovali pod izgovorom da on mora da radi na novim pesmama. U planu je velika svadba na kojoj će, pored porodice i prijatelja, biti i Saletove kolege sa estrade. Trebalo bi da bude oko 500 zvanica. Zorana već zna kakvu venčanicu želi, a onda na red dolazi dekoracija, torta i sve ostalo - kaže izvor blizak paru

