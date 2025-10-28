HIT PAPARACO! Naš pevač zarađuje milione a vozi se autobusom: Svi ostali u šoku kada su ga ugledali

Prava mala senzacija dogodila se sinoć na Novom Beogradu!

Naš poznati pevač Boban Rajović, kojeg smo navikli da viđamo na velikim binama i prestižnim događajima, iznenadio je sugrađane kada se – potpuno opušten – provozao gradskim autobusom!

Kako saznajemo, Boban je te večeri bio na večeri u jednom restoranu u blizini poznatog tržnog centra, a po završetku druženja odlučio je da do kuće ode “kao sav normalan svet” – autobusom. Prema rečima očevidaca, pevač je bio dobro raspoložen, nasmejan i ljubazan prema svim putnicima koji su ga prepoznali.

- Niko nije mogao da veruje da je to stvarno on! Prijatno nas je sve iznenadio, razgovarao sa svima i čak se našalio na svoj račun - rekao je jedan od putnika koji je bio u autobusu.

Fotografija koju smo dobili prikazuje Rajovića kako mirno sedi i uživa u vožnji.

Iako opušten i vedar, Boban nema mnogo vremena za odmor – već sutra putuje na američku turneju, gde ga očekuju brojni koncerti širom SAD. Pored toga, popularni pevač je najavio i veliki koncert u Splitu, gde se nakon čak devet godina vraća u čuveni prostor Gripe. Upravo tamo, kako je najavio na svom Instagramu, “zvanično počinje drugo poluvreme njegove karijere”.

Bez obzira na svetske turneje i prepune dvorane, izgleda da Boban ostaje veran svojim korenima – skroman, svoj i uvek među ljudima.

Autor: N.B.