Bila sam žena slon: Danijela Vranić otkrila kako je povratila liniju iz najboljih dana

Nije joj bilo lako!

Pevačica Danijela Vranić jednom prilikom je govorila o borbi sa viškom kilograma i otkrila kako je uspela da smrša 30 kilograma.

- Sad dobijam komplimente i od žena i od muškaraca. Objašnjavam ljudima da sam sad druga osoba i da su uglavnom zdravstveni problemi krivi što sam u jednom trenutku postala žena slon. Teško umem da opišem kako sam osećala, da sam bila u katastrofalnoj situaciji, strašno nesrećna i teška sama sebi. Verujte mi da su tu najmanje bitni kilogrami, bitna je psiha. A meni nije bilo dobro, osećala sam teskobu, kao da sam u zatvoru. Odricanje od hrane je bio najmanji problem, koliko su mi bile teške misli - priča Danijela Vranić za “Blic”.

Kako je tada ispričala problemi sa kilogramima koji su joj vrlo teško pali u uglavnom su bili posledica lošeg rada štitaste žlezde.

- Sama sa sobom sam se osećala loše, a kamoli kad treba da izađem među ljude. Problem na problem se nadovezivao i delovao je kao da sam u bezizlaznoj situaciji. Snaga volje je u svemu najbitnija i podrška okoline. Ali, najbitnije je da sam sa sobom rešiš. Ne znate šta problemi sa štitnom žlezdom mogu da vam donesu, meni su priredile pakao. Na sreću, izašla sam kao pobednik jer mi je lekar pogodio terapiju. U sprezi sa teretanom i regulacijom ishrane moji problemi su počeli da se rešavaju, jedan po jedan - opisuje ona.

- Toliko puta sam od tebe dobila to pitanje u poslednjih nekoliko godina, da konačno sada mogu da ti kažem - DA! Spremem neke nove projekte kojima ću iznenaditi svoju publiku jer znam da su željni da me čuju i vide, stalno mi pišu poruke i pitaju kada ću se vratiti na scenu.

Autor: N.B.