SLAVLJE U DOMU DRAGANA STOJKOVIĆA BOSANCA: Džidža otkrila o čemu je reč

Pevačica Aleksandra Stojković Džidža, ćerka čuvenog kompozitora i člana žirija najgledanijeg muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, Dragana Stojkovića Bosanca, danas proslavlja svoj 39. rođendan!

Tokom celog dana Džidži stižu brojne čestitke i poruke ljubavi na društvenim mrežama, a ona ih je s osmehom delila na svom Instagram profilu.

Ovaj rođendan za Džidžu ima poseban značaj, jer ga dočekuje u najlepšem mogućem raspoloženju – budući da je nedavno otkrila da je u drugom stanju!

Pevačica već neko vreme uživa u skladnoj vezi sa Milanom Obradovićem, sa kojim se u javnosti retko pojavljuje, ali su ih fotografi nedavno uslikali zajedno na koncertu Ane Bekute, gde su izgledali srećno i zaljubljeno.

Kako je sama priznala, vest o trudnoći stigla je iznenada, ali ju je dočekala sa velikim uzbuđenjem i radošću:

– Nedavno sam saznala ovu lepu vest, samo što nisam očekivala da će se tako brzo saznati. Smatram da je još rano bilo šta da pričam. Kada prođe prvi period, biće više reči o ovoj lepoj temi. Što se tiče mojih roditelja, naravno da su lepo prihvatili vest, ali za sada neka ostane samo na tome da smo svi srećni – rekla je Džidža.



Autor: N.B.