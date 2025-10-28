AKTUELNO

Domaći

Imala sam noćne more: Karleuša pred suđenje sa Cecom imala da poruči samo jedno, evo da li se Ražnatovićka pojavila

Izvor: Kurir, Foto: E-Stock/Nataša Rajaković, Pink.rs ||

Jelena Karleuša stigla je u Drugi osnovni sud u Beogradu, gde se održava suđenje po tužbi Svetlane Cece Ražnatović zbog izjave koju je Karleuša dala o situaciji koja se desila pre 20 godina.

Karleuša je došla na suđenje, a Svetlana Ceca Ražnatović se nije pojavila, već je poslala samo svog advokata.

- Imala sam noćne more pred ovo suđenje. Navikla sam da živim takav život u svetu gde postoje ljudi kao što su ovi moji neprijatelji. Ovoj agoniji će verovatno doći kraj kad bude shvatila da mora da plaća sudske troškove i da gubi sudske procese. Nemam pojma da li će Ceca doći. Ja sam pošten građanin ove zemlje, odazivam se svakom pozivu suda. Pošteni ljudi dolaze i odazivaju se. I to je jedna vrsta pritiska da se dobri i pošteni ljudi odgovore od toga da govore istinu koja jako puno boli - rekla je Karleuša pre suđenja.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Autor: N.B.

#Jelena Karleuša

#Sud

#Suđenje

#ceca

POVEZANE VESTI

Domaći

KARLEUŠA I DESINGERICA NIKAD PRISNIJI! Ispipkali se u programu uživo, Despić joj ljubi ruku i sve vreme je drži, a Viki ne zna šta je snašlo (FOTO)

Domaći

Nisam imala ni za čarape, bila sam bez para i sa praznim frižiderom: Karleuša otkrila da plače skoro svaki dan, pa se osvrnula na početak karijere i S

Domaći

Zvao me je na druženje u sobu motela: Karleuša šokirala javnost priznanjem, ovako je Toni Cetinski pokušao da je PRIVEDE!

Domaći

OLJA KARLEUŠA IMALA INFARKT PLUĆA! 20 dana bila prikovana za krevet: Evo šta se desilo!

Domaći

NISAM SE POTUKLA, JA SAM TUKLA: Olja Karleuša progovorila o jezivom fizičkom obračunu: TREBA KRIVIČNO DA ODGOVOARAM

Domaći

MI SMO ZASIGURNA TROJKA: Jelena Karleuša progovorila o Zorici Brunclik i Kemišu, pa otkrila kako je protekao susret sa Viki Miljković! (VIDEO)