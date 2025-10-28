Imala sam noćne more: Karleuša pred suđenje sa Cecom imala da poruči samo jedno, evo da li se Ražnatovićka pojavila

Jelena Karleuša stigla je u Drugi osnovni sud u Beogradu, gde se održava suđenje po tužbi Svetlane Cece Ražnatović zbog izjave koju je Karleuša dala o situaciji koja se desila pre 20 godina.

Karleuša je došla na suđenje, a Svetlana Ceca Ražnatović se nije pojavila, već je poslala samo svog advokata.

- Imala sam noćne more pred ovo suđenje. Navikla sam da živim takav život u svetu gde postoje ljudi kao što su ovi moji neprijatelji. Ovoj agoniji će verovatno doći kraj kad bude shvatila da mora da plaća sudske troškove i da gubi sudske procese. Nemam pojma da li će Ceca doći. Ja sam pošten građanin ove zemlje, odazivam se svakom pozivu suda. Pošteni ljudi dolaze i odazivaju se. I to je jedna vrsta pritiska da se dobri i pošteni ljudi odgovore od toga da govore istinu koja jako puno boli - rekla je Karleuša pre suđenja.

