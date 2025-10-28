AKTUELNO

Domaći

PRVO OGLAŠAVANJE Ane Nikolić nakon udaje za Raleta: Zbog njenih reči mnogi su u šoku

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Pevačica Ana Nikolić i producent Goran Ratković Rale zavetovali su se na večnu ljubav! Kako se navodi, oni su se za vikend venčali na Maldivima.

Pevačica i producent, kako piše Kurir, venčali su se na jednoj od najlepših peščanih plaža na ovom egzotičnom ostrvu, pa će im tako ovaj odmor, koji je usledio nakon njihovog pomirenja posle burnog perioda koji je sada iza njih, ostati u večnom sećanju.

Foto: Unsplash.com, Instagram.com/Privatna arhiva, Pink.rs

Ana Nikolić se nije oglašavala nakon što su ovi navodi dospeli u javnost, a sada je na njenom Instagramu osvanulo nekoliko objava. Jedna od njih je ova rečenica:

- Kažu da je u životu svakome dato koliko može da podnese. Dodaj, mogu ja još - piše u objavi koja je osvanula danas na profilu Ane Nikolić.

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

#Ana Nikolić

#Karijera

#Rale Ratković

#Udaja

#pevačica

#rale

POVEZANE VESTI

Domaći

ANA NIKOLIĆ I RALE SE VENČALI NA MALDIVIMA! Sudbonosno 'da' izgovorili na plaži!

Domaći

Ana Nikolić se udaje za Raleta na veliki pravoslavni praznik: Ovo mi je prvo venčanje, medeni mesec biće nam u Donjoj Mutnici

Domaći

ČIPKANI OGRTAČ, MARAMA I NAKIT NA NOZI: Ana Nikolić nakon pomirenja sa Raletom uživa na Maldivima (FOTO)

Domaći

ANA NIKOLIĆ OTPUTOVALA NA MALDIVE! Nakon svih skandala s Raletom, pevačica pokazala kako uživa!

Domaći

Oglasio se Rale nakon što je Ana Nikolić potvrdila da su raskinuli: Kompozitor besan kao ris, izustio samo OVO

Domaći

UDAJEM SE: Ana Nikolić nakon pomirenja sa Raletom otkrila sve detalje njihovog odnosa: Imao je drugu