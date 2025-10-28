PRVO OGLAŠAVANJE Ane Nikolić nakon udaje za Raleta: Zbog njenih reči mnogi su u šoku

Pevačica Ana Nikolić i producent Goran Ratković Rale zavetovali su se na večnu ljubav! Kako se navodi, oni su se za vikend venčali na Maldivima.

Pevačica i producent, kako piše Kurir, venčali su se na jednoj od najlepših peščanih plaža na ovom egzotičnom ostrvu, pa će im tako ovaj odmor, koji je usledio nakon njihovog pomirenja posle burnog perioda koji je sada iza njih, ostati u večnom sećanju.

Ana Nikolić se nije oglašavala nakon što su ovi navodi dospeli u javnost, a sada je na njenom Instagramu osvanulo nekoliko objava. Jedna od njih je ova rečenica:

- Kažu da je u životu svakome dato koliko može da podnese. Dodaj, mogu ja još - piše u objavi koja je osvanula danas na profilu Ane Nikolić.



Autor: N.B.