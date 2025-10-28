Ana Bekuta objavila sliku sa Milutinom Mrkonjićem: Bol za njim ne prolazi

Pevačica Ana Bekuta bila je u dugogodišnjoj vezi sa političarem Milutinom Mrkonjićem koji je preminuo 27. novembra 2021. godine.

Ana je u više navrata isticala da je Mrka njena najveća ljubav, a sada je na svom Instagramu podelila zajedničku fotografiju uoči njegove godišnjice smrti.

Naime, najpre je jedna pevačicina fan stranica objavila njihov selfi uz opis "47" koliko meseci je tačno prošlo otkako nas je političar napustio. Ana je najpre ostavila emotikon sa srcima ispod objave, a potom je istu podelila i na svom profilu.

Inače, Ana je sa Mrkonjićem provela deceniju, a tek nedavno je otkrila detalje njihovog odnosa.

- S tim gubitkom se nosim sama i o tome razgovaram sa bliskim prijateljima. Najsrećnija sam kad mi priđe neki nepoznat čovek i ispriča kako mu je Milutin nekad učinio nešto lepo. Nikada o tome ne govorim javno, a takvih ljudi je mnogo, baš mnogo. Takve stvari uopšte ne iznenađuju, a Milutina prepoznajem u svakoj anegdoti koju mi neko o njemu ispriča. To me raduje jer tako on i dalje živi. Mnogo je dobra učinio ljudima, sasvim običnim i nikada se time nije hvalio. Toliko sam ga dobro poznavala da uvek tačno znam šta bi rekao i šta bi želeo. Izuzetak je bila samo situacija kada je dao ostavku na mesto ministra saobraćaja. Tada sam shvatila da je to učinio zbog mene i našeg mirnog života. Uvek precizno znam šta bi rekao za nešto veliko i važno, ali mnogo više me raduje što znam kako bi komentarisao neku malenu stvar u svakodnevici ili na televiziji. Kad se javi takva misao, nasmejem se tom njegovom komentaru.



Autor: N.B.