Pevačica proslavila ćerki 2. rođendan: Stan u Beogradu okićen balonima, a devojčicu sačekalo iznenađenje (FOTO)

Ćerka pevačice Nadica Ademov i milionera Damira, Melina proslavlja drugi rođendan, a roditelji su joj priredili pravu bajku u porodičnom domu.

Naime, Nadica Ademov je svojoj mezimici pripremila iznenađenje u porodičnom domu u elitnom delu Beograda.

Pevačica Nadica Ademov je pokazala kako su tekle pripreme rođendana njene ćerke, a onda je uz snimak napisala i emotivnu poruku.

"Najlepše dve godinice života provedene sa tobom.

Svako jutro kada se probudim pored tebe, osetim neopisivu radost koju si nam donela svojim rođenjem.

Unela si sjaj u naš život pre tačno dve godine, tvojim najtananijim ručicama koje grle najjače.

Znaj da je mama zauvek uz tebe gde god i kad god.

Šta nas sve lepo čeka, a tek smo počele…

Već sada znas koliko si voljena.

Hvala ti za sve, Meli moja najlepša.

Hvala mojoj Slađi i Andrei na pomoći", napisala je Nadica Ademov.

Nedavno su Nadica i njen suprug napravili slavlje povodom 1. rođendana sina Amela.

- Ne želim treće dete. Ništa mi ne pada teško, ja sam ispunila sve svoje želje, šta sam tražila od Boga. Imam i sina i ćerku.

Autor: N.B.