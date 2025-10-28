AKTUELNO

Domaći

BOJANA LAZIĆ ZAVRŠILA NA INFUZIJI: Voditeljka se oglasila iz postelje i jednom fotografijom zabrinula sve - Evo šta joj se desilo (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Bojana Lazić zabrinula je pratioce kada je objavila fotku iz bolnice

Voditeljka Bojana Lazić danas je posetila jednu privatnu kliniku na kojoj je tražila da joj uključe infuziju.

Foto: TV Pink Printscreen

Bojana Lazić vredno radi, ali i misli na svoj izgled i zdravlje, pa tako prima "vitaminske koktele". Ona je danas otišla u kliniku kako bi dobila infuziju.

Foto: Instagram.com/bojana_lazic

O svemu je obavestila pratioce na mrežama i postavila fotografiju na kojoj se vidi igla, a onda napisala:

- Za lepotu i vitamine - navela je ona otkrivajući da nije bolesna već je stvar preventive.

Autor: M. V.

#Bojana Lazić

#Bolnica

#Pinkove zvezde

#TV Pink

#infuzija

#voditeljla

POVEZANE VESTI

Domaći

SLOBODA MIĆALOVIĆ ZAVRŠILA NA INFUZIJI! Glumica se oglasila iz BOLNIČKOG KREVETA, pa otkrila detalje! (FOTO)

Domaći

Jelena Gavrilović hospitalizovana! Završila na infuziji pa se oglasila iz bolničke postelje! (FOTO)

Domaći

ĐINA DŽINOVIĆ ZAVRŠILA NA INFUZIJI! U roze pidžami prikovana za krevet (Foto)

Domaći

EVO KAKO BOJANA LAZIĆ IZGLEDA BEZ ŠMINKE: Voditeljka pred kamerama pokazala pravo lice (FOTO)

Domaći

BELA SUKNJICA I CRNE ČIZME DO KOLENA! Fotka voditeljke Pinka usijala mreže, Bojana Lazić pokazala vitku figuru (FOTO)

Domaći

Sve se desilo kod kuće... Nakon nezgode i povrede oka, oglasila se Mina Amidžić, evo šta se tačno dogodilo! (FOTO)