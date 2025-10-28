BOJANA LAZIĆ ZAVRŠILA NA INFUZIJI: Voditeljka se oglasila iz postelje i jednom fotografijom zabrinula sve - Evo šta joj se desilo (FOTO)

Bojana Lazić zabrinula je pratioce kada je objavila fotku iz bolnice

Voditeljka Bojana Lazić danas je posetila jednu privatnu kliniku na kojoj je tražila da joj uključe infuziju.

Bojana Lazić vredno radi, ali i misli na svoj izgled i zdravlje, pa tako prima "vitaminske koktele". Ona je danas otišla u kliniku kako bi dobila infuziju.

O svemu je obavestila pratioce na mrežama i postavila fotografiju na kojoj se vidi igla, a onda napisala:

- Za lepotu i vitamine - navela je ona otkrivajući da nije bolesna već je stvar preventive.

Autor: M. V.