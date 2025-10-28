AKTUELNO

SLAVLJE U DOMU MILICE TODOROVIĆ! Pevačicina sestra se oglasila emotivnom porukom (FOTO)

Puca od ponosa zbog sestre Anđele, sve objavila javno

Milica Todorović u poslednje vreme ima toliko lepih razloga za slavlje. Ona je u petom mesecu trudnoće i često dobija vesti zbog kojih ne skida osmeh s lica.

Naime, njena sestra je odbranila master rad i sa širokim osmehom pozirala Milici koja je presrećna dočekala ovako važne vesti.

- Ponos sestrin. Master uspešno odbranjen - napisala je Milica na Instagramu.

Porodica Todorović okupila se u domu u Kruševcu, gde su proslavili 66. rođendan Milana Todorovića, oca pevačice Milice Todorović koja trenutno uživa u trudničkim danima sa najmilijima.

Pevačicina sestra Anđela je podelila kolaž fotografija njihovog tate dok duva svećice na rođendanskoj torti.

"Tata, srećan ti rođendan! Želimo ti da si nam živ i zdrav još najmanje sto godina, i da nas i dalje zasmejavaš do suza", napisala je Anđela.

Podsetimo, kako su nedavno pisali domaći mediji, Milica čeka dečaka. Inače, pevačica je i dalje aktivna, a nedavno je i nastupala pod šatorom obučena u narodnu nošnju.

