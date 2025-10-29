SASTAV ĆERKE ALEKSANDRA RADOJIČIĆA RASPLAKAO SVE! Glumac podelio sa svima reči koje mu je uputila naslednica: Ponos! (FOTO)

Glumac Aleksandar Radojičić ima trinaestogodišnju ćerku Aju na koju je veoma ponosan.

Aleksandar Radojičić je sada, na svom Instagram profilu, objavom raznežio svoje pratioce. Naime, on je podelio sastav koji je njegova mezimica napisala za njega na engleskom jeziku.

Tema zadatka bila je "Moj heroj", a Aja je na zadatu temu odgovorila ovako:

- Moj heroj je moj tata. On ne leti i nema ‘laserske’ oči. Uvek je tu kada mi zatreba. Veći deo vremena ne provodi sa mnom jer živi u drugom gradu (on je u Beogradu), ali to ga ne sprečava da me vidi. Vozi sat vremena (ponekad i duže zbog saobraćaja) samo da bi me video, i nikada me ne razočara – uvek me nasmeje. On je veoma ljubazan i podržava me u svemu. Oboje volimo komediju i možemo ceo dan da provedemo pričajući viceve.

- On ne podnosi bezobrazne ljude, a naučio me je da budem ljubazna čak i kada oni nisu. Kaže mi da je na njima da odluče hoće li i sami biti ljubazni. On je jedan zgodan muškarac. Moja baka je sjajno odgajila mog tatu. Ako nisam bila dovoljno jasna, htela sam da kažem da je moj tata zaista sjajan tata.

Glumac nije krio koliko je ponosan, pa je uz fotografiju ćerkinog sastava uz srca napisao: "Ponos kao takav."

Podsetimo, Aleksandar Radojičić i Jelena Melezović godinama su bili u vezi, a zajedno su dobili ćerku Aju.Ipak, Jelena i Aleksandar su 2014. godine doneli odluku da se rastanu, a onda je usledila dvogodišnja borba za starateljstvo. Sudski spor okončan je 30. juna 2016. godine, a odlučeno je da starateljstvo pripadne Jeleni.Odnosi bivših partnera bili su prilično zategnuti, te su jedno o drugom svašta govorili u javnosti, a Jelena je tada i na Fejsbuku napisala status u kom je ocrnila oca svoje ćerke.

Autor: M.K.