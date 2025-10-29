AKTUELNO

Domaći

SASTAV ĆERKE ALEKSANDRA RADOJIČIĆA RASPLAKAO SVE! Glumac podelio sa svima reči koje mu je uputila naslednica: Ponos! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Glumac Aleksandar Radojičić ima trinaestogodišnju ćerku Aju na koju je veoma ponosan.

Aleksandar Radojičić je sada, na svom Instagram profilu, objavom raznežio svoje pratioce. Naime, on je podelio sastav koji je njegova mezimica napisala za njega na engleskom jeziku.

Tema zadatka bila je "Moj heroj", a Aja je na zadatu temu odgovorila ovako:

Foto: Instagram.com

- Moj heroj je moj tata. On ne leti i nema ‘laserske’ oči. Uvek je tu kada mi zatreba. Veći deo vremena ne provodi sa mnom jer živi u drugom gradu (on je u Beogradu), ali to ga ne sprečava da me vidi. Vozi sat vremena (ponekad i duže zbog saobraćaja) samo da bi me video, i nikada me ne razočara – uvek me nasmeje. On je veoma ljubazan i podržava me u svemu. Oboje volimo komediju i možemo ceo dan da provedemo pričajući viceve.

Foto: Instagram.com

- On ne podnosi bezobrazne ljude, a naučio me je da budem ljubazna čak i kada oni nisu. Kaže mi da je na njima da odluče hoće li i sami biti ljubazni. On je jedan zgodan muškarac. Moja baka je sjajno odgajila mog tatu. Ako nisam bila dovoljno jasna, htela sam da kažem da je moj tata zaista sjajan tata.

Glumac nije krio koliko je ponosan, pa je uz fotografiju ćerkinog sastava uz srca napisao: "Ponos kao takav."

Podsetimo, Aleksandar Radojičić i Jelena Melezović godinama su bili u vezi, a zajedno su dobili ćerku Aju.Ipak, Jelena i Aleksandar su 2014. godine doneli odluku da se rastanu, a onda je usledila dvogodišnja borba za starateljstvo. Sudski spor okončan je 30. juna 2016. godine, a odlučeno je da starateljstvo pripadne Jeleni.Odnosi bivših partnera bili su prilično zategnuti, te su jedno o drugom svašta govorili u javnosti, a Jelena je tada i na Fejsbuku napisala status u kom je ocrnila oca svoje ćerke.

Autor: M.K.

#Aleksandar Radojičić

#glumac

#sastav

#ćerka

POVEZANE VESTI

Farma

Sačuvao svoj ponos: Peca odlučio da ne prisustvuje ručku zbog svih uvreda koje mu je uputila Aleksandra! (VIDEO)

Domaći

ĆERKA MU JE ŽIVA BARBIKA! Ovo je Jovana, naslednica poznatog folk pevača (FOTO)

Domaći

EVO KO JE ĆERKA LEPOG MIĆE KOJA MU JE PODARILA UNUKU: Sara je doktor nauka, radi u Guglu, a evo kako izgleda (FOTO)

Domaći

Branislav Lečić LJUBI 30 GODINA MLAĐU, a njegova prva žena izgleda SVETSKI! Ovo je Ivana sa kojom glumac ima DVOJE DECE! (FOTO)

Domaći

Ovaj susret su mnogi čekali: Evo koje reči je Stanija Dobrović uputila Terzi nakon što je vređao malu Noru! (VIDEO)

Domaći

PRVO OGLAŠAVANJE MILOŠA BIKOVIĆA NAKON ŠTO MU SE SUPRUGA PORODILA! Glumac podelio sliku i RAZNEŽIO SVE, pljušte čestitke! (FOTO)