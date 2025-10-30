NAŠA PEVAČICA UŠLA U ŠESTU DECENIJU, A IZGLEDA NIKAD BOLJE: Napustila supruga zbog maltretiranja, pa promenila život iz korena (FOTO)

Pevačica pokazala sve atribute, izgleda nikad bolje

Pevačica Nataša Đorđević davno se udala se za poznatog muzičara Peđu Mandića, a kako je u braku koji je imala pre njega, bilo velikih problema, na kraju su rešili da se rastanu.

Nataša je naime, preživela pravi pakao, te je javno govorila o tome šta ju je snašlo.

- Vozila sam mamu kod lekara i u povratku sam primetila da me Goran, sa kojim sam raskinula još pre godinu dana, prati. Počela sam da bežim vozeći sporednim ulicama i na kraju sam pomislila da sam bezbedna i krenula kući.

Nisam ni sumnjala da će doći pred stan u kojem živim i pokušati da me napadne. Kada sam parkirala pred zgradom, mama je izašla iz automobila, dok sam ja tražila mesto da se parkiram. Tada je Goran iskočio iz žbunja, počeo da lupa u prozor, a onda skočio na haubu. Brzo sam dala gas i počela da bežim, ali je on ušao u svoj automobil i krenuo za mnom - rekla je Nataša pre nekoliko godina, pa je dodala:

- Posle nekoliko minuta me je stigao i počeo da svojim automobilom postrance udara u moj pokušavajući da me izgura sa puta.

U jednom trenutku, bila sam sigurna da ću poginuti i da se neće zaustaviti dok me ne ubije. Međutim, sreća i prisebnost su me ipak spasli, a on je prestao da juri za mnom kada sam se približila policijskoj stanici u Mirijevu - ispričala je za medije 2010. godine.

Aktivna je na društvenim mrežama

Inače, Nataša je aktivna na društvenim mrežama, te je nedavna njena objava izazvala brojne reakcije, mahom pozitivne.

Nju su naime, mnogi hvalili da izgleda bolj nego ikada, a kako su noge bile u prvom planu, mogle su i mnogo mlađe da joj pozavide na izgledu.

Autor: M. V.