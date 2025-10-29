Naš pevač (64) se rastao od supruge na tri meseca, a sad se oglasio iz Sidneja: Evo kako provodi vreme preko okeana, sve mu je potaman (FOTO)

Pevač Aleksandar Aca Ilić (64) napustio je Srbiju na tri meseca, a sada se oglasio iz Sidneja gde neko vreme već boravi.

Aca Ilić je pokazao da i dalje uživa u društvu dragih ljudi, pa je podelio trenutke sa proslave krsne slave Svete Petke kod svog prijatelja, muzičara Zorana Todorovića.

Na fotografiji koju je objavio na svom Instagram profilu, Aca se vidi u prijatnoj porodičnoj atmosferi, a uz sliku je kratko napisao:

– Na slavi kod porodice Todorović.

Bilja otkrila kako njihov brak funkcioniše

Bilja Jevtić se nedavno oglasila i otkrila kako njihov brak funkcioniše pred ovim izazovom, a nedavno su imali veliki povod za slavlje.

– Evo danas nam je godišnjica braka, 36 godina. Uvek smo svaku godinu slavili, a sada smo evo preko Vibera slavili. On je pre dve nedelje otišao. Bilo je i ranijih rastanaka, na po mesec ili mesec i po dana, razdvajali smo se na kraće periode, sada je dugačko, videću kako vreme prolazi. Vidimo se svaki dan se čujemo kao da smo jedno pored drugog, skuvamo kaficu i preko Vibera – rekla je Bilja.

Autor: M.K.