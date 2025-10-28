LICE BEZ TRUNKE ŠMINKE, GRUDI PREKRILA PEŠKIROM: Mia Borsavljević pokazala kako zaista izgleda, ljudi ne veruju koliko ima godina (FOTO)

Pevačica Mia Borsavljević (41) važi za jednu od najzgodnijih dama na javnoj sceni, a sve to zahvaljujući redovnih treninzima i pravilnoj ishrani.

Mia takođe izgleda dosta mladoliko budući da veoma vodi računa o nezi svoje kože, a sada je pokazala kako se neguje.

Ona se snimila bez trunke šminke na jednom tretmanu i pokazala svoje "pravo lice", a kako se može videti, folkerka skoro da nema nijednu boru.

Inače, Mia je nedavno govorila o silikonskim grudima.

- Videla sam da sada svi vade silikone, neko zbog zdravlja, a ima i onih koji to rade zbog aktuelnog trenda. Ja sam svoje grudi povećala pre 20 godina i još uvek nisu za remont, jer do danas nisu mrdnule. Drago mi je što se trend promenio i što više nisu aktuelni ogromni implanti koji stoje "iznad glave", kao i predimenzionirane usne, koje su svojevremeno sve žene stavljale, rekla je Mia i dodala da smatra da nije preterala sa veličinom.

- Mladi treba dobro da razmisle o trenutnim trendovima kada je estetska medicina u pitanju. Moraju da shvate da ako promeniš nešto na sebi i kasnije se pokaješ, nećeš uvek moći da se vratiš na staro.

"Zdravo se hranim, doručak je najbitniji"

Borisavljevićka je govorila i o treninzima, i zdravom načinu života.

- Uživam dok treniram, a ako nekad preskočim trening, odmah budem nervozna. Zdravo se hranim, a doručak mi je najbitniji obrok tokom dana. Potreban nam je svima kako bi nam podigao energiju. Ukoliko ogladnim nakon njega, pojedem bananu ili šaku badema. Za ručak najčešće trknem do svog omiljenog restorana ili naručim hranu, dok za večeru jedem laganu salatu. Važno je ne preskakati obroke - kaže Mia Borisavljević.

Autor: M.K.