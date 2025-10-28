AKTUELNO

Domaći

RAZVOD SE SLAVI! Aca Sofronijević progovorio o svim detaljima...

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pink.rs ||

Progovorio o tome kako je to kad se slavi razvod

Aleksandar Sofronijević se oženio doktorkom Kosanom prošle godine u maju mesecu, a sudbonosno "da" izgovorio je u Hramu Svetog Save.

Javnost je do detalja bila upućena u venčanje, a čuveni harmonikaš je nedavno rešio da otvorio dušu i progovori o tome kako je to kad se slavi razvod, na svu sreću, ne njegov.

Foto: Pink.rs

- Bilo je to neko neverovatno iskustvo. Hteo je čovek da obeleži razvod, mislio sam da se čovek šali, da je momačko veče. Čovek je bio srećan, bilo je jako dobro, svi oko njega su bili neverovatno srećni, bilo je i bakšiša - ispričao je Aca.

Inače, Aca je jednom prilikom govorio o venčanju sa doktorkom i tom prilikom istakao da je sve bilo veoma emotivno.

Foto: Pink.rs

- Mnogo je bilo emotivno, posebno kad smo došli po mladu. To je meni nekako najjači utisak ostavilo kao i onaj deo crkvenog venčanja u Hramu Svetog Save. A posle veselje kao veselje, standardno. Svi su tu došli da se lepo provedu i imali smo odličan izbor muzike. Fantastičan orkestar Filipa Miladinovića, Zvonko Bogdan kao zvezda večeri, sjajno. Tu je bio i gudački kvartet koji je svirao na početku i gospon tamburaši. Ja sam se baš dobro proveo, a i mlada što je i bio cilj. Neki gosti koji uvek sede, svi su oni bili na nogama. Mi smo kao mladenci preneli tu energiju i ljubav, podigli smo celu celu svadbu na noge. Nisam stigao da sredim utiske, već sutradan smo počeli da sviramo - rekao je harmonikaš tada.

Autor: M. V.

#Aca Sofronijević

#Brak

#Estrada

#Harmonikaš

#Razvod

POVEZANE VESTI

Domaći

Da sam zakasnio, ne bih... Aca Sofronijević progovorio o sudbinskom susretu sa Kosanom, otkrio sve o saradnji sa Sašom Popovićem, evo na čemu mu je za

Domaći

DNEVNO ZARAĐUJE 300.000! Otkriveno čime se bavi Mirko Šijan, nasledio biznis od roditelja i progovorio o svemu

Domaći

BIVŠA KAO BIVŠA... Velika ispovest Mladena Mijatovića o novoj devojci i susretu s Deom: Otkrio istinu o svom poslu

Domaći

NEMA POTREBE DA SE BRANIM, ALI... Ćemo nakon duge medijske pauze progovorio o prozivki na račun Milene Vučić, evo o čemu je reč!

Domaći

Čeda slavi razvod u kafani: Cele noći lumpovao i čašćavao muzičare (FOTO)

Društvo

U 2 slučaja LEGALIZACIJA neće biti moguća! Ministarka Sofronijević o detaljima novog zakona o legalizaciji