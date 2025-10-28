AKTUELNO

Domaći

GDE JE SOFI TIKAČENKO? Nakon Elite se zaljubila, raskinula, putovala, a u novom oglašavanju otkrila OVO (FOTO)

Foto: Pink.rs

Iako je "Elita 9" svojom gledanošću bacila u senku učesnike ranijih sezona, pojedini rijaliti igrači i dalje su pod budnim okom pripadnika sedme sile i rijaliti fanova.

Sofi Tikačenko nakon što je osvojila treće mesto u superfinalu prošle sezone najgledanijeg rijalitija, otpočela je emotivnu vezu, putovala, a sada je otkrila i koja je nova destinacija na kojoj se nalazi.

Foto: Pink.rs

Sofi se oglasila na svom Instagram profilu i otkrila da je neko vreme boravila u Sloveniji. Objavila je prelep kadar uslikan tokom zalaska sunca i napisala:

- Zadnji dan u Sloveniji.

Foto: Instagram.com

Sofi je raskinula vezu, a ovako je govorila na tu temu

- Razlikujemo se u stavomima. Doneli smo odluku da raskinemo. Postepeno se to dešavalo, nedelja koja je iza nas je je bila ključna. Sitnice su u pitanju, ali je bolje ako smo razdvojeni - rekla je Sofi.

Autor: M. V.

#ELITA

#Sofi Tkačenko

#putovanje

#ušesnica elite

