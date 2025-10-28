TikToker rasprodao koncert za sat vremena: Jakov Jozinović otvoreno o savetu koji mu je dala Prija (FOTO)

Jakov Jozinović poznati je TikToker o kojem ovih dana bruji javnost jer je za sat vremena uspeo da rasproda koncert u MTS dvorani u Beogradu.

Reč je o dvadesetogodišnjaku iz Vinkovaca čiji su kaveri čuvenih hitova preplavili društvene mreže, a on dobio toliku popularnost da je rasprodao koncert u Beogradu u rekordno vreme.

Jakov Jozinović se vrlo mlad pojavio u takmičenju Supertalenat, gde je svojim glasom i izvedbom pesme „Bohemian Rhapsody“ oduševio žiri, a u međuvremenu nastavio je da radi na svom glasu i karijeri.Mnogi su ga upamtili po spontanim nastupima na ulicama i gradskim trgovima gde je pevao „Oliveru“, „Cesaricu“, „Južnjake“ i druge velike hitove.

- Ovo mi je novo, ali mislim da ima još posla...zahvalan sam što pratite moj rad. Svi zaslužuju jednako ko ja ove dvorane, svima želim sreću barem jednako ako ne i više, ne znam šta da vam kažem sve je ovo čudo za mene - rekao je on na početku razgovora sa našom ekipom.Kako je reagovao kada je čuo da je rasprodata dvorana i da li na sebe gleda kao na fenomen kaže:

- Nisam svestan svega ovoga, ovo nije prirodna stvar i nešto što se događa svaki dan. Ja stvarno mogu da se smejem i budem zahvalan na tome. Publika je sve veća iz dana u dan. Od malena sam znao da ću raditi koncerte ovo nije nešto čime sam se odlučio baviti već je to moj poziv. Tik tok ima jednako loše strane al opet ako me već toliko mladih prati da bih mogao da iskoristim to i mislim d aidem u pravom smeru.Koliko mu podrška Aleksandre Prijović Prije znači kaže:

- Dala mi je savet, rekla mi je da ostanem svoj, da zapamtim ko sam i šta sam i da zapamtim sebe kao što sam bio. dala mi je divne savete al to nije čudno kad je ona predivna osoba. Danas smo s eupoznali ali pratimo se od pre - rekoa je on a onda otkrio da li će biti njihovog dueta.

- To ćemo videti u budućnosti...pogotovo moja nosi dosta toga...ja sam tek u 3. mesecu karijere.Nekih planova u kom pravcu da teče njegova karijera nije imao, kaže da ga je publika usmeravala.- Ljudi su me naterali da se odvažim. Niko nije planirao da će ovo ovako brzo krenuti...Svi su me podržavali i doveli me u situaciju da me je toliko njih htelo čuti da sam ja slušao samo publiku.

Autor: M.K.