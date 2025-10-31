AKTUELNO

ZAVIRITE U DOM LIDIJE VUKIĆEVIĆ: Glumica pokazala najlepše kutke svog stana, uživa u društvu ljubimava! Zidove krase slike i ikone, a beli klavit zauzima posebno mesto (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pink.rs ||

Ovo je dom glumice Lidije Vukićević koji oduzima dah

Glumica Lidija Vukićević je uredila svaki kvadratni metar u stanu na Bežanijskoj kosi baš onako kako je zamislila, a sada se snimila posle sređivanja prostora.

Lidija je pokazala dnevnu sobu i omiljeni kutak, a snimila je i kućne ljubimce, kao i usvojenog novog psa, što su njeni pratioci posebno pozdravili.

Foto: Pink.rs

Naime, u uglu dnevne sobe stoji beli klavir koji je sve oduševio, slike i ikone su na svakom koraku, a glumica je stavila i magazine na kojima je na naslovnoj strani.

U dnevnoj sobi nalazi se i velika garnitura sive i fotelja boje, a prostorom dominiraju svetli tonovi.

Prostor je veoma osvetljen, a pored prirodnog svetla, tu su i velike lampe i lusteri koji dodatno ulepšavaju ambijent.

Zid je ispunjen umetničkim delima, a kako je Lidija ljubitelj knjiga, one imaju posebno mesto u dnevnom boravku.

U trpezariji se nalazi veliki sto za ručavanje sa belim stolicama, a tu je smešten i veliki beli klavir koji glumica često svira.

Foto: Pink.rs

Veliki prozori prekrili su čitav zid, a pored se nalazi i kuhinja sa šankom.

Tu je i natkasna, kao i stare fotografije, a prekoputa kreveta nalazi se i ogromno ogledalo.

Autor: M. V.

