Ovo je dom glumice Lidije Vukićević koji oduzima dah
Glumica Lidija Vukićević je uredila svaki kvadratni metar u stanu na Bežanijskoj kosi baš onako kako je zamislila, a sada se snimila posle sređivanja prostora.
Lidija je pokazala dnevnu sobu i omiljeni kutak, a snimila je i kućne ljubimce, kao i usvojenog novog psa, što su njeni pratioci posebno pozdravili.
Naime, u uglu dnevne sobe stoji beli klavir koji je sve oduševio, slike i ikone su na svakom koraku, a glumica je stavila i magazine na kojima je na naslovnoj strani.
U dnevnoj sobi nalazi se i velika garnitura sive i fotelja boje, a prostorom dominiraju svetli tonovi.
Prostor je veoma osvetljen, a pored prirodnog svetla, tu su i velike lampe i lusteri koji dodatno ulepšavaju ambijent.
Zid je ispunjen umetničkim delima, a kako je Lidija ljubitelj knjiga, one imaju posebno mesto u dnevnom boravku.
U trpezariji se nalazi veliki sto za ručavanje sa belim stolicama, a tu je smešten i veliki beli klavir koji glumica često svira.
Veliki prozori prekrili su čitav zid, a pored se nalazi i kuhinja sa šankom.
Tu je i natkasna, kao i stare fotografije, a prekoputa kreveta nalazi se i ogromno ogledalo.
