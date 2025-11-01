AKTUELNO

Domaći

Naš pevač je 46 godina na javnoj sceni, a malo ko zna njegovo pravo ime

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mnoge javne ličnosti na estradnom nebu su se pojavile sa umetničkim imenom, a među njima je i naš poznati pevač.

Mnoge javne ličnosti na estradnom nebu su se pojavile sa umetničkim imenom, a među njima je i naš poznati pevač.

Naime, on je rođen kao Zoran Živanović, a svi ga znaju po skraćenici od prezimena.

Foto: TV Pink Printscreen

U braku sa koleginicom

Zoran Žika Živanović dugi niz godina je u braku sa koleginicom iz grupe Jelenom.Žika se dva puta ženio, prvi put sa Verom koja mu je rodila dve ćerke Mariju i Tamaru. Njegova bivša supruga jednom prilikom je za medije pričala o navodnoj prevari supruga.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svake večeri legnem čiste savesti i čistog obraza, a moj bivši muž i njegova sadašnja žena – ne verujem. On nije hteo da javno prizna da me je dve godine lagao kako ide u Poljsku, a bio je u njenom stanu u Strahinjića bana. Neću da komentarišem čoveka koji je lagao mene i našu decu. Ljudi koji poznaju mene i mog bivšeg muža znaju istinu. Ne moram nikome ništa da objašnjavam. Čak i ljudi koji me ne poznaju mogu da pročitaju vaše novine i sve će im biti jasno - govorila je Vera u intervjuu za "Scandal!".

Autor: M.K.

#Brak

#Ime

#Zana

#Zoran Živanović Žika

POVEZANE VESTI

Domaći

KAKO JE MIRKO PAJČIN POSTAO BAJA?! Pevač otkrio ko mu je dodelio nadimak po kojem ga danas svi znaju!

Domaći

Ovo je pravo ime naše glumice: Trideset godina je na sceni, a malo ko zna kako se zove

Domaći

Otkrila da ju je to spasilo: Milica Dabović otvorila dušu o eksplicitnim slikama koje su naišle na osudu javnosti!

Domaći

OVO MALO KO ZNA! Čuveni hit vinuo ga je u nebesa, a ovaj folk pevač danas živi u kolibi i SADI BELI LUK: Na proleće će biti i drugog povrća... (FOTO)

Domaći

'KRIVICA ME JE DUGO PROGANJALA' Naša pevačica se povukla sa scene - ćerka joj sa devet meseci doživela tešku nezgodu, hitno je bila operisana

Domaći

OVO JE MALO KO ZNAO: Ovo je pravo ime Šaka Polumente