Naš pevač je 46 godina na javnoj sceni, a malo ko zna njegovo pravo ime

Mnoge javne ličnosti na estradnom nebu su se pojavile sa umetničkim imenom, a među njima je i naš poznati pevač.

Naime, on je rođen kao Zoran Živanović, a svi ga znaju po skraćenici od prezimena.

U braku sa koleginicom

Zoran Žika Živanović dugi niz godina je u braku sa koleginicom iz grupe Jelenom.Žika se dva puta ženio, prvi put sa Verom koja mu je rodila dve ćerke Mariju i Tamaru. Njegova bivša supruga jednom prilikom je za medije pričala o navodnoj prevari supruga.

- Svake večeri legnem čiste savesti i čistog obraza, a moj bivši muž i njegova sadašnja žena – ne verujem. On nije hteo da javno prizna da me je dve godine lagao kako ide u Poljsku, a bio je u njenom stanu u Strahinjića bana. Neću da komentarišem čoveka koji je lagao mene i našu decu. Ljudi koji poznaju mene i mog bivšeg muža znaju istinu. Ne moram nikome ništa da objašnjavam. Čak i ljudi koji me ne poznaju mogu da pročitaju vaše novine i sve će im biti jasno - govorila je Vera u intervjuu za "Scandal!".

Autor: M.K.