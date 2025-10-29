POSLE VIŠE DECENIJA OTKRIVENA ISTINA! Pevač (79) je u braku sa 34 godine mlađom, a dugo nije pričao o svom pravom poreklu, evo i zbog čega

Željko Bebek, legendarni pevač Bijelog Dugmeta i uspešan solo izvođač, decenijama je prisutan na muzičkoj sceni.

Iako je njegovo ime poznato širom regiona, malo ko zna da se zapravo ne zove Željko i da njegovo poreklo vodi iz Hercegovine.

Nedavno je otkrio zanimljive detalje o svom pravom imenu i rodnom mestu, čime je iznenadio mnoge obožavaoce. Pevač je otkrio da njegovo pravo ime nije Željko, već Želimir.

- Ja sam Jevrejin, ali me niko tako ne zove. To je u dokumentima i kada ljudi to pročitaju, kažu: 'Mislio sam da si Željko", nisam hteo da se objašnjavam, ali naravno da se to o meni zna odavno - izjavio je Bebek ranije.

Bebek je takođe razjasnio zablude o svom rodnom mestu. Iako se često navodi da je rođen u Bugojnu, pevač je to demantovao.- Istina je da sam imao širu porodicu u Bugojnu i često sam tamo provodio vreme kao dete. Međutim, moje poreklo je iz Hercegovine, iz Veljaka, a rođen sam u našem prelepom Sarajevu - izjavio je Bebek za hrvatske medije.

Žena je 34 godine mlađa od njega

Pevač je trenutno u braku sa 34 godine mlađom Ružicom, sa kojom ima dvoje dece.

Njihova ljubavna priča počela je 2002. godine, kada su se upoznali dok je ona još bila učenica. Pre Ružice, Bebek je bio u dva braka – sa Spomenkom, s kojom ima ćerku Silviju, i sa Sandrom, s kojom ima ćerku Bjanku.

Autor: M.K.