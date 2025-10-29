TO JE RUDARSKI POSAO... Filip Mitrović progovorio o ljubavnom život, karijeri i odmosu sa Radom Manojlović: NIKAD SE NIJE JAVILA...

AKTUELNO

Filip Mitrović iskreno je govorio o privatnom životu i ljubavnim vezama

Filip Mitrović iskreno je govorio o brojnim temama iz svog života, te se dotakao i estrade.

Naime, Filip je na početku otkrio da je zaljubljen, te se osvrnuo na prethodne veze.

- Svaka moja veza do sada bila je tajna, svoj privatni život sam uvek dobro krio od medija - rekao je pevač.

Pevač ne krije da često radi svadbe, proslave i privatna veselja, a otkrio je i koliko je to teško:

- Raditi svadbe je rudarski posao jer to zna da traje i po osam sati. To može da razume samo onaj ko je radio privatna veselja. Prelepo je, ali je ujedno i velika odgovornost zabavljati ljude kojima je to najlepši dan. Često mi se desi da mi krenu suze dok pevam prvi ples -ispričao je folker.

Mediji su ranije pisali o navodnoj svađi pevačice Rade Manojlović i Filipa Mitrovića, a on je sada otkrio u kakvim su odnosima:

- Bila je neka situacija gde sam rekao da smo se sreli, ali da se ona nikada nije javila. Onda mi se ona posle javila, razgovarali smo o tome i rešili sve. Mene je pogodilo što je ona našu prepisku objavila tako javno, a da me nije ni pitala. Rešili smo sve i u super smo odnosima - rekao je Mitrović.

Mitrović je javnosti nedavno otkrio da je veliki hit Tee Tairović “Malo mi je” prvobitno bio pisan za njega, ali da je pesmu odbio.

- Ja sam tu pesmu otpevao u demo verziji i odvojio za sebe, ali u tom trenutku finansijski nisam mogao da ispratim taj projekat. To je fenomenalna pesma, ali mi je krivo jer je sve tako ispalo kao da je ona meni otela pesmu, a nije bilo tako. Tea je predivna i pred njom je velika karijera, želim joj sve najlepše - poručio je pevač.

