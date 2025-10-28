AKTUELNO

Domaći

KO JE NA SPORNOM PO*NO SNIMKU? Gastoz progovorio o intimnim snimcima, pa otkrio kako Anđela gleda na sve: PUN MI JE TELEFON, JEDNOM SAM BIO SA TRI... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gastoz sve priznao!

U najnovijem izdanju emisije "Amidži šou" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačice Ivanu Selakov i Vanju Mijatović, pevačicu i bivšu zadrugarku Nadeždu Biljić, pobednika "Elite 8", Nenada Marinkovića Gastoza i glumca Milana Ponjevića.

U okviru rubrike "Odgovaraj ili jedi" Ognjen je postavljao gostima škakljiva pitanja, a oni su u obavezi bili da daju iskrene odgovore. Ukoliko ne žele da odgovore, morali su da jedu nesvakidašnje kombinacije ukusa.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko se nalazi na tvom spornom po*no snimku u tvom telefonu? -glasilo je pitanje za Gastoza.

- To je totalno neko drugi od onoga što se plasiralo, meni je pun telefon tih stvari. Ana i ja nismo imali takav kontakt. Nije jedna osoba, jednom sam bio sa jednom, jednom sam bio sa tri. Anđela nije to gledala, imamo sve što namtreba i nisam se nikad uhvatio za telefon -rekao je Nenad, ali nije smeo da otkrije ko je osoba na snimku, pa je jeo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M. V.

#Nenad Marinković Gastoz

#Ognjen Amidžić

#amig show

#intimni snimak

#snimak

POVEZANE VESTI

Domaći

Desingerica progovorio o saradnji sa Karleušom u žiriju Pinkovih zvezda: Otkrio kako njegova supruga gleda na njihovu BLISKOST

Domaći

GASTOZ KUPIO KONJA! Pobednik Elite 8 otkrio sve o saradnji sa pevačicom i odnosu sa Anđelom Đuričić: IZRŽALI SMO GODINU DANA, IMALI SMO OKRŠAJČIĆ...

Zadruga

'ZALJUBLJEN SAM, OSEĆAM LJUBOMORU!' Samir progovorio o njegovim emocijama prema Mileni Kačavendi, otkrio ko mu najviše SMETA dok se druži sa njom! (VI

Domaći

URADIĆEMO ISTE TETOVAŽE: Gastoz progovorio o vezi sa Anđelom, otkrio sve o čuvenoj žurki, a evo kako je reagovao kada je sreo Sofi (VIDEO)

Zadruga

Sateran u ćošak: Miljana iz Alibabe izvukla kako gleda Minu, a kako Maju! Ove odgovore nije očekivala (VIDEO)

Zadruga

POVERENJE SVE TANJE?! Luka otkrio Milanu kakve misli ga muče, evo šta mu zadaje najveće muke kada je reč o Aneli! (VIDEO)