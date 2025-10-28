KO JE NA SPORNOM PO*NO SNIMKU? Gastoz progovorio o intimnim snimcima, pa otkrio kako Anđela gleda na sve: PUN MI JE TELEFON, JEDNOM SAM BIO SA TRI... (VIDEO)

Gastoz sve priznao!

U najnovijem izdanju emisije "Amidži šou" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačice Ivanu Selakov i Vanju Mijatović, pevačicu i bivšu zadrugarku Nadeždu Biljić, pobednika "Elite 8", Nenada Marinkovića Gastoza i glumca Milana Ponjevića.

U okviru rubrike "Odgovaraj ili jedi" Ognjen je postavljao gostima škakljiva pitanja, a oni su u obavezi bili da daju iskrene odgovore. Ukoliko ne žele da odgovore, morali su da jedu nesvakidašnje kombinacije ukusa.

- Ko se nalazi na tvom spornom po*no snimku u tvom telefonu? -glasilo je pitanje za Gastoza.

- To je totalno neko drugi od onoga što se plasiralo, meni je pun telefon tih stvari. Ana i ja nismo imali takav kontakt. Nije jedna osoba, jednom sam bio sa jednom, jednom sam bio sa tri. Anđela nije to gledala, imamo sve što namtreba i nisam se nikad uhvatio za telefon -rekao je Nenad, ali nije smeo da otkrije ko je osoba na snimku, pa je jeo.

Autor: M. V.