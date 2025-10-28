AKTUELNO

PODSMEVAO MI SE: Nadežda Biljić otkrila čime su je razočarali Zorica i Kemiš, pa priznala kakvu su joj poruku uputili (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šokirala sve!

U emisiji ''Amidži šou'' voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačice Ivanu Selakov i Vanju Mijatović, pevačicu i bivšu zadrugarku Nadeždu Biljić, pobednika "Elite 8", Nenada Marinkovića Gastoza, i glumca Milana Ponjevića.

U okviru rubrike "Odgovaraj ili jedi" Ognjen je postavljao gostima škakljiva pitanja, a oni su u obavezi bili da daju iskrene odgovore. Ukoliko ne žele da odgovore, morali su da jedu nesvakidašnje kombinacije ukusa.

Foto: TV Pink Printscreen

Koja koleginica te je razočarala da ne želiš da joj se javiš?

- Zorica Brunclik, više puta sam rekla. Kada je moj suprug zvao njenog da napravimo nešto on je napisao onako poruku koja ne priliči njegovim godinama da mi se podsmeva na taj način. Ja poštujem one koji su napravili takvu karijeru - poručila je Nadežda.

Foto: Pink.rs

Autor: Pink.rs

#Kemiš

#Nadežda Biljić

#Zorica Brunclik

#pevačica

