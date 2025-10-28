SA 10 GODINA SAM POŽELEO TIME DA SE BAVIM: Milan Ponjević otkrio detalje posla: Moja žena je psiholog i razume šta radim (VIDEO)

Zvezda filmova za odrasle Milan Ponjević progovorio je o svom poslu u Americi i odnosu sa partnerkom.

U emisiji ''Amidži šou'' voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačice Ivanu Selakov i Vanju Mijatović, pevačicu i bivšu zadrugarku Nadeždu Biljić, pobednika "Elite 8", Nenada Marinkovića Gastoza, glumca Milana Ponjevića.

Tom prilikom, Milan je progovorio o svom poslu u Americi i odnosu sa svojom emotivnom partnerkom.

- Ja sam jedini iz Srbije. Od malena sam znao, kada sam pogledao prvi film ja sam želeo to, ništa me drugo nije zanimalo. Išao sam na faks, ali sam ostvario svoj san - rekao je on u emisiji "Amidži šou", a na pitanje voditelja kada je poželeo da se bavi time, odgovorio je:

To je bilo sa 10 godina, ništa me nije privlačilo kao to".

Milan je otkrio kako izgleda set na snimanju:

- To me dodatno uzbuđuje, ja imam veću tremu sada kada sam obučen i kada treba nešto da pričam.

Kako kaže, supruga Meksikanka mu ne zamera zbog posla kojim se bavi.

- Supruga Rebeka. Ona mi je bila Uber vozač, ja sam jednog dana išao na set i ona je bila tog dana moj vozač, sve ostalo je istorija. Njoj ne smeta moj posao. Ona je po struci psiholog. Samim tim, kao psihologu joj je lakše da razume moj mozak. Zna da nije ugrožena - priča on i dodaje:

- Pita me kako je bilo na poslu, nastavljamo dan, klopica, gledamo nešto... Kao i svaki posao. Privatno ništa sa koleginicama, svoje slobodno vreme poklanjam samo njoj, živim američki posao - kuća. U svakom trenutku zna gde sam i šta radim.

Autor: Pink.rs