Vanja Mijatović zanemela na pitanje o bivšem mužu, priznala da priželjkuje odlazak na Evroviziju, pa otkrila koliko voli i poštuje OVU koleginicu

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otvorila dušu o svemu!

U najnovijem izdanju emisije "Ami G show" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačice Ivanu Selakov i Vanju Mijatović, pevačicu i bivšu zadrugarku Nadeždu Biljić, pobednika "Elite 8", Nenada Marinkovića Gastoza i glumca Milana Ponjevića.

U okviru rubrike ''Instagram pitanja'' gosti su odgovarali na pitanja gledalaca. Na red je došla Vanja Miajtović.

Koju osobinu tvog bivše supruga ne sme da poseduje tvoj budući?

- Nemam odgovor na tvoje pitanje.

Da li je tačno da ti je želja da ideš na Evrovoiziju?

- Ja sam učestvovala jednom na domaćem takmičenju sa temperaturom 39 i bilo mi je fenomenalno. U ovom trenutku nisam za to spremna, ali je sve fenomenalno.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li si oborila rekord i pevala 18 i po sati bez pauze?

- Znam da jednom 48 sati nisam spavala.

Jelena Karleuša ili Nataša?

- Nataša jer je poznajem lično i mnogo je volim i volim njen stil. Obožavam nejn stil, nekako sam usmerena ka njoj

Da li je tačno da si svojevremeno bila član benda Dejana Petrovića?

- Jeste, bili smo i u Guči zajedno, bilo je fenomenalno. Veliki pozdrav za njih, predivni su. Bilo je super.

Autor: Pink.rs

