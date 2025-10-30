Vanja Mijatović zanemela na pitanje o bivšem mužu, priznala da priželjkuje odlazak na Evroviziju, pa otkrila koliko voli i poštuje OVU koleginicu

Otvorila dušu o svemu!
U najnovijem izdanju emisije "Ami G show" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačice Ivanu Selakov i Vanju Mijatović, pevačicu i bivšu zadrugarku Nadeždu Biljić, pobednika "Elite 8", Nenada Marinkovića Gastoza i glumca Milana Ponjevića.
U okviru rubrike ''Instagram pitanja'' gosti su odgovarali na pitanja gledalaca. Na red je došla Vanja Miajtović.
Koju osobinu tvog bivše supruga ne sme da poseduje tvoj budući?
- Nemam odgovor na tvoje pitanje.
Da li je tačno da ti je želja da ideš na Evrovoiziju?
- Ja sam učestvovala jednom na domaćem takmičenju sa temperaturom 39 i bilo mi je fenomenalno. U ovom trenutku nisam za to spremna, ali je sve fenomenalno.
Da li si oborila rekord i pevala 18 i po sati bez pauze?
- Znam da jednom 48 sati nisam spavala.
Jelena Karleuša ili Nataša?
- Nataša jer je poznajem lično i mnogo je volim i volim njen stil. Obožavam nejn stil, nekako sam usmerena ka njoj
Da li je tačno da si svojevremeno bila član benda Dejana Petrovića?
- Jeste, bili smo i u Guči zajedno, bilo je fenomenalno. Veliki pozdrav za njih, predivni su. Bilo je super.
