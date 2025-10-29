NISU SMELE DA ODGOVORE NA SVA PITANJA! Ivana Selakov progovorila o saradnji sa Cecom i koncertu na Ušću: Nadežda otkrila da nema prijatelje na estradi

Nisu imali petlju da odgovore na sva pitanja

U najnovijem izdanju emisije "Ami G show" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačice Ivanu Selakov i Vanju Mijatović, pevačicu i bivšu zadrugarku Nadeždu Biljić, pobednika "Elite 8", Nenada Marinkovića Gastoza, glumca Milana Ponjevića.

Ognjen je goste stavio na ozbiljan test. Naime, pratioci zvanične Instagram stranice emisije "AmiG show" postavljli su gostima pitanj, te su oni što iskrenije odgovarali na ista.

Pitanja za Ivanu Selakov﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

- Da li si nekada nekog odbila za pevanje pratećih vokala?

- Ne -rekla je Ivana.

- Kada bi morala da biraš neku zvezdu da ti peva prateće koga bi izabrala?

- Suza Dinić, ona je za mene zvezda -rekla je Ivana.

- Da li ćeš pevati Ceci parteće vokale na novom albumu i novom koncertu na Ušću?

- Nismo pričali na tu temu, već sam pevala Ceci prateće vokale -rekla je Ivana.

Pitanja za Nadeždu Biljić

- Da li za nekog sa se estrade možeš da kažeš da ti je prijatelj?

- Teško -rekla je Nadežda.

- Da li bi dozvolila Tomi da vodi karijeru neke koleginice, ili ga čivaš za sebe

- Što da ne, ja sam mu čak i govorila -otkrila je Nadežda.

- Da li te Toma češće nervira kao mendžer ili suprug?

- Iznervira me kao menadžer i suprug, ali više kao suprug jer to ima emocije -rekla je Nadežda.

Pitanja za Milana Ponjevića

- Koja je tvoja profesionalna deformacija?

- Mnogo dobro radim određene scene, a ne privlače me -rekao je Milan.

- Da li si se zaljubio nekada na setu?

- Nisam nikada -kazao je Milan.

- Da li su tvoji veći fanovi muškarci ili žene?

- Muškarci definitivno -rekao je Milan.

Autor: M. V.