PRIJA I FILIP NA KONCERTU HRVATSKE ZVEZDE: Uvedeni na poseban ulaz, uživali u njegovoj muzici celo veče (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Aleksandra Prijović uživala je u koncertu Jakova Jozinovića, na koji je došla sa suprugom Filipom Živojinovićem.

Aleksandra, koja se porodila pre dva meseca i na svet donela ćerku Ariu, i Filip u koncertnu salu MTS dvorane,su ušli na poseban ulaz, kada su svi drugi gosti zauzeli svoja mesta. Živojinović je ostao bez stolice, dok je pevačica sedela u prvom redu.

Foto: Instagram.com

Fiipu su ljudi iz organizacije doneli stolicu, ali mesta pored Aleksandre nije bilo, pa su ceo koncert bili razdvojeni, jer su čekali da sav narod uđe, pa tek onda oni da se smeste.

Foto: Instagram.com

Jakov Jozinović, čijem koncertu su prisustvovali, se inače proslavio pevajući kavere poznatih pevača, poput Olivera, Džibonija, Balaševića, a sinoć je prvi put izveo i svoju pesmu, što je publiku u dvorani bacilo u delirijum.

Foto: Instagram.com

Filip je sve vreme đuskao sa strane, dok je Aleksandra uživala gledajući koncert iz prvog reda.

Autor: M. V.

