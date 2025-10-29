PEVAČ DOBIO TREĆE DETE! Na gala proslavi zapevao Radiša Urošević, svi ga kitili novčanicama, a pojavio se i ovaj muzičar (FOTO)

Pevač Dejan Nedić Tejovac dobio je treće dete

Dejan Tejovac nije krio sreću zbog još jedne naslednice kojem su on i njegova supruga Ivana dali ime Đurđina.

To je ženski oblik muškog imena Đorđe, koje je varijanta grčkog imena Georgios. Ime je popularno zahvaljujući Svetom Đorđu, a povezano je sa proslavom Đurđevdana, praznika koji se vezuje za zdravlje, plodnost i zaštitu.

Inače, Dejan i Ivana imaju i starije ćerke Juliju i Angelinu.

Dejan je povodom rođenja ćerke napravio proslavu, a pored orkestra koji je unajmio specijalni gost je bio njegov prijatelj Radiša Urošević koji je muzikom sve okupljene podigao na noge.

Uz njegove pesme uživao je i Aca Sofronijević koji je bio takođe gost na proslavi svog prijatelja, a u jednom trenutku je ustao sa stolice i zapevao sa Radišom.

On je objavio i nekoliko kadrova sa proslave i napisao:

- Od srca neka je sa srećom. Bravo za mamu Ivanu - čestitao im je Sofronijević.

Radiša je profesionalno odradio zadatak, a da zna da "ubode žicu" pokazali su i gosti koji su ga kitili parama.

Podsetimo, Dejan Tejovac je ranije otvorio dušu i u potresnoj ispovesti govorio o najtežim trenucima u porodici.

Autor: M. V.