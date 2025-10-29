OVAJ ŽIVOT JE JEFTINO PRODAT: Halid Muslimović otkrio šta mu je doktor rekao na sahrani Halida Bešlića! NJEGOVA SMRT JE MOGLA BITI SPREČENA

Halid Muslimović otkrio da je, prema rečima doktora Džajića, smrt Halida Bešlića mogla biti sprečena i emotivno opisao njihov poslednji razgovor iz bolnice.

Legendarni pevač Halid Bešlić sahranjen je 13. oktobra u emotivnoj atmosferi koja je okupila više od 100.000 ljudi. Iako se folker mesecima borio za život u bolnici, njegovi prijatelji su do poslednjeg trenutka mislili da će uspeti da izađe kao pobednik iz ove bitke.

Halid Muslimović je zabeležio njihov poslednji telefonski razgovor, a kako je sada izjavio za Scandal, uveren je da je njegova smrt mogla biti sprečena, što mu je rekao i doktor.

- Jako mi je žao što je otišao, mogao je biti sa nama još dugo vremena, naročito kada mi je doktor Džajić, jedan njegov prijatelj na komemoraciji rekao da je to moglo biti sprečeno. Rekao mi je "Ovaj život je jeftino prodan". Da je to bilo na vreme sanirano, to su neke sitne stvari... Sada njega nema i to više ne važi, tu su njegove pesme, tu je njegov lik, sećanje na zajedničke koncerte - rekao je Muslimović za Scandal!.

- Bilo mi je drago što sam ga čuo. Drago mi je i to sam zabeležio. Ja sam njega zvao i uključili smo kamere. Glupo je, čovek leži u bolnici, ja da ga pitam kako si i šta će biti. Okrenuo sam temu i počeo neke gluposti da valjam. To mi je neka jako dobra slika, gde se obojica smejemo maksimalno, kao da nam neko priča neke viceve. Čuvam tu sliku i napraviću sebi da je uokvirim i staviću na neko dobro mesto za sva vremena. Znao sam da je teška situacija, ali sam kontao da medicina može tu nešto napraviti. Dva dana pre sam se čuo sa njegovim sinom Dinom i on je saopštio da je situacija teška. On mi je rekao da neće ovo dugo potrajati, onda sam sve znao, čim dete za oca tako kaže - rekao je Halid Muslimović.

Autor: M. V.