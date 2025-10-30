HOROR ŽIVOTA VIKTORIJE! Prvi muž joj umro kao beskućnik, a ona sa 33 godine prvi put posegla za opojnim supstancama!

Pevačica je tokom karijere važila za jednu od najautentičnijih i najsmelijih žena na sceni, poznatu po svom rokerskom stavu i specifičnom glasu.

Snežana Mišković Viktorija, jedna je od najvećih legendi domaće rok muzike, čiji su hitovi obeležili čitave decenije. Iako je godinama žarila i palila scenom pesmama poput „Barakuda“, „Sami“ i „Od Splita do Beograda“, poslednjih godina se povukla iz javnosti i retko se pojavljuje u medijima.

Viktorija je iza sebe imala jedan brak udala se za muškarca koji je, kako je kasnije otkrila, bio zavisnik od heroina. Brak je sklopljen nakon samo deset dana poznanstva, a pevačica je u više navrata govorila da je taj period njenog života bio težak, ali i pun životnih lekcija.

Ona se prvi put udala 1982. godine za čoveka sa kojim se zabavljavala tek deset dana. Nakon više od decenije njih dvoje su se razveli, jer se on drogirao, a nakon toga nisu bili ni u kontaktu.

- Jednom su mi javili da je mrtav, ja se isplakala, kukala, a on, nije se nije javljao, krio se od dugova. Kada sam videla da mu nema povratka, razveli smo se. To je bilo 1993. godine i od tada smo izgubili svaki kontakt - pričala je svojevremeno Viktorija koja je za njegovu smrt saznala 2011. godine.

- Pre nekoliko meseci su mi javili da su ga našli u haustoru i da je završio na najstrašniji mogući način. Kao beskućnik, bez dijagnoze. Nije se predozirao, niti je pio alkohol. On je jednostavno umro od hladnoće i gladi - rekla je Viktorija godinu dana kasnije.

Ona je priznala da je i sama imala iskustva sa narkoticima.

- Tek u trideset trećoj sam prvi put videla heroin, ovu drogu su koristili muzičari sa kojima sam snimala ploču. Videla sam da ti ljudi ne funkcionišu bez toga. Ja sam po tom pitanju bila prava neobrazovana seljanka, koja ništa o tome nije znala. Pojma nisam imala da uzimanje droge može da dovede do situacije da čovek umre od obične upale pluća, od gripa, da propada ceo organizam, stradaju kosti. Gledala sam jednog prijatelja koji je svoj zub izvadio prstima - govorila je pevačica i dodala da je konzumirala i heroin.

Pevačica Snežana Mišković Viktorija na polju karijere postigla je brojne uspehe, ali su njen privatni život obeležile velike patnje.

- Heroin sam probala iz znatiželje, neznanja i radoznalosti. Posle završetka snimanja, nakon što sam ga uzela, osećala sam se kao da me je savladao grip. Kolege su mi rekle da je to početak krize. Pobegla sam ubrzo na more i više nikad nisam pogledala to svojim očima. Iglu nikad nisam probala. To sam gledala samo u „Petparačkim pričama" - ispričala je svojevremeno Viktorija.

Podsetimo, Viktorija je bila jedna od najpopulatrnijih pevačica osamdesetih, međutim njena karijera krenula je nizbrdo kada se odala porocima. Nakon toga ušla je u dva rijalitija, a posle toga s epotpuno povukla iz javnosti.

