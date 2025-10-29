AKTUELNO

Domaći

NOVI DETALJ O SLUČAJU VUJADINA SAVIĆA! Transrodnoj A. K . produžen pritvor, nakon prijave za ucenu odlučeno da OSTAJE U ĆELIJI

Izvor: Blic.rs, Foto: Instagram.com/privatna arhiva, Društvene mreže/Privatna arhiva ||

Transrodnoj osobi A. K. (21) koju je Vujadin Savić prijavio za ucenu, produžen je pritvor.

Nakon što je transrodna osoba A. K. (21), uhapšena zbog sumnje da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama, posle hapšenja je smeštena u pritvor u regularnu sobu muškog odeljenja Centralnog zatvora.

Njoj je određen pritvor od 30 dana zbog opasnosti uništenja dokaza, a sada je kako saznaje domaći medij transrodnoj osobi A. K. produžen pritvor.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Društvene mreže/Privatna arhiva

Inače, kako smo ranije pisali, Vujadin Savić je predložio suprugu za svedoka u postupku protiv A.K.

- Vujadin Savić je prilikom prijave predložio suprugu Mirku Vasiljević i još jednu osobu kao svedoke i naveo da oni imaju neposredna saznanja o tome šta je A.K. radila. On je naveo da su Mirka i ta osoba bili svedoci kroz šta je prolazio tokom navodnog ucenjivanja - rekao je izvor "Blica" ranije, pa je dodao:

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Društvene mreže/Privatna arhiva

- S obzirom na to da je ona jedna od 2 svedoka koji treba da se ispitaju u ovom slučaju ona bi trebalo da se sasluša u periodu od 6 meseci.

To je period predviđen za istragu budući da je pritvorski predmet u pitanju. U suprotnom, osumnjičena će biti puštena na slobodu. Inače, dokle god Mirka Vasiljević ima opravdanja za sprečenost na dolazak na ročište može odlagati saslušanje u tužilaštvu.

Autor: M. V.

