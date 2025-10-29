PRVI BRAČNI OBRAČUN! Ana i Rale se svađali celu noć, on pokupio sav njen novac i POBEGAO IZ HOTELA! Neka crkne džukela...

Isplivali detalji svađe Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta u Dubaiju, nekoliko dana posle tajnog venčanja na Maldivima.

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale žestoko su se posvađali tokom boravka u Dubaiju, gde su otišli nakon odmora i venčanja na Maldivima.

Kako saznaje domaći medij od izvora sa lica mesta, incident se desio tokom noći. Njih dvoje su odseli u luksuznom hotelu "Antlantis palm bič", a u Emirate su došli kako bi Ana snimila spot za novi singl "Nije mi 22".

Posle teške celovečernje svađe, Ratković je rano jutros ustao, pokupio svoje stvari, sav svoj i Anin novac i napustio hotel, verovatno krenuvši za Beograd.

Izvor blizak kompozitoru, rekao je da se čuo sa Ratkovićem, koji mu je ljutito rekao: "Pusti je, neka crkne tamo u Dubaiju, kao džukela".

Ani je na stolu ostavio samo pasoš, ali budući da pevačica nema ni novca, ona je trenutno zarobljena u Dubaiju i dodatni problem je taj što osoblje hotela u ovom trenutku na sve načine pokušava da je izbaci napolje jer je došlo vreme da napusti sobu, a pevačica nema novca da plati hotel jer je Rale sve odneo sa sobom.

Podsetimo, Ana i Rale su se za vikend venčao na peščanoj plaži na Maldivima, o čemu je Kurir prvi pisao. Pevačica i producent su se venčali na jednoj od najlepših peščanih plaža na ovom egzotičnom ostrvu, pa će im tako ovaj odmor, koji je usledio nakon njihovog pomirenja posle burnog perioda koji je sada iza njih, ostati u večnom sećanju.

Autor: M. V.