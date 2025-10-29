AKTUELNO

Domaći

PRVI BRAČNI OBRAČUN! Ana i Rale se svađali celu noć, on pokupio sav njen novac i POBEGAO IZ HOTELA! Neka crkne džukela...

Izvor: Kurir.rs, Foto: Unsplash.com, Instagram.com/Privatna arhiva, Pink.rs ||

Isplivali detalji svađe Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta u Dubaiju, nekoliko dana posle tajnog venčanja na Maldivima.

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale žestoko su se posvađali tokom boravka u Dubaiju, gde su otišli nakon odmora i venčanja na Maldivima.

Kako saznaje domaći medij od izvora sa lica mesta, incident se desio tokom noći. Njih dvoje su odseli u luksuznom hotelu "Antlantis palm bič", a u Emirate su došli kako bi Ana snimila spot za novi singl "Nije mi 22".

Foto: Ilustracija: Tanjug video printscreen, Pink.rs

Posle teške celovečernje svađe, Ratković je rano jutros ustao, pokupio svoje stvari, sav svoj i Anin novac i napustio hotel, verovatno krenuvši za Beograd.

Izvor blizak kompozitoru, rekao je da se čuo sa Ratkovićem, koji mu je ljutito rekao: "Pusti je, neka crkne tamo u Dubaiju, kao džukela".

Ani je na stolu ostavio samo pasoš, ali budući da pevačica nema ni novca, ona je trenutno zarobljena u Dubaiju i dodatni problem je taj što osoblje hotela u ovom trenutku na sve načine pokušava da je izbaci napolje jer je došlo vreme da napusti sobu, a pevačica nema novca da plati hotel jer je Rale sve odneo sa sobom.

Foto: Pink.rs, Pixabay.com

Podsetimo, Ana i Rale su se za vikend venčao na peščanoj plaži na Maldivima, o čemu je Kurir prvi pisao. Pevačica i producent su se venčali na jednoj od najlepših peščanih plaža na ovom egzotičnom ostrvu, pa će im tako ovaj odmor, koji je usledio nakon njihovog pomirenja posle burnog perioda koji je sada iza njih, ostati u večnom sećanju.

Autor: M. V.

#Ana Nikolić

#Brak

#Estrada

#Goran Ratković Rale

#Skandal

#Sukob

#Venčanje

POVEZANE VESTI

Domaći

Sloba Radanović o nastupima na crnogorskom primorju i skandalu Ane Nikolić i Raleta: VERUJEM MU, ON NEMA...

Domaći

ANA NIKOLIĆ U ŠTIKLAMA NA BAZENU, RALE PORED NJE BEZ MAJICE: Grle se i uživaju na odmoru, uplovili u mirnu luku (FOTO)

Domaći

EVO KO JE GORAN RATKOVIĆ RALE, NOVI DEČKO ANE NIKOLIĆ! Imao afere sa pevačicama, šišale ga na spavanju: Pala i tužba!

Domaći

Bivša ga izbacila iz stana, a Indira Radić ga ošišala na ćelavo: Evo kakav ljubavni život je Rale imao pre Ane Nikolić

Domaći

Žena ga izbacila iz kuće, a Indira Radić ga ošišala na spavanju: Rale je Ani Nikolić rekao DA, a evo kakav je ljubavni život imao pre nje

Domaći

Pevačica otkrila detalje skandala Ane i Raleta! Uzeo joj 18.000 evra, ostavio u motelu u Bosni i zbrisao za Beograd?! Evo šta je ona uradila