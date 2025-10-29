AKTUELNO

Umrla rođena sestra Bilje Krstić: Pevačica neutešna zbog gubitka

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Prijatelji na Fejsbuku joj masovno izjavljuju saučešće, a Biljana Krstić je neutešna ovim gubitkom.

Biljana Krstić je na Fejsbuku danas objavila da je umrla njena rođena sestra Mira.

Pevačica se na Fejsbuku oprostila od najstarije sestre, uz potresnu objavu.

"Otišla je tiho, naša najstarija rođena sestra Mira. Ovog jutra bez nje i slike se samo ređaju, svaka uspomena postaje talas koji guši i grli u isti mah", napisala je čuvena umetnica, te dodala:

"Naša je ljubav, Miki, sa tobom i diše tamo gde si ti. Volimo te Ivanka i ja", napisala je uz nekoliko emotikona slomljenog srca.

