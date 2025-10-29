Održana poslednja tonska proba pred veliki koncert Ivane Selakov!

Približio se koncert Ivane Selakov, koji će se održati 7. novembra, a danas je održana poslednja tonska proba. U sjajnoj atmosferi i uz puno pozitivne energije, Ivana i njen bend su priveli kraju završne pripreme pred nastup koji publika s nestrpljenjem iščekuje.

Ekipa portala Pink.rs bila je na licu mesta i imala priliku da direkto od pevačice čuje sve informacije o spektaklu. U kratkom intervjuu, pevačica je otkrila koliko se raduje koncertu, koliko truda je uloženo u pripreme i šta publika može da očekuje.

- Ne mogu da verujem da se toliko približilo, probe koje su tralaje mesecima došle su do zvuka koji je danas. Važno nam je da sve bude muzički savršeno, plašim se da neke reči ne zaboravim. Plašim se da ne zaboravim neke reči i da me emocija ne povuče jer jesam tremaroš. Skoro dvadeset godina od početka karijere, puno pesama i svega, a kruna dosadašnje karijere će biti 7, novemba -započela je Ivana i osvrnula se na sam spektakl koji priprema.

- Jako je stresno, verujte ja živim normalan život kao i sve mame, samo što pored toga organizujemo koncert sami suprug i ja umesto trideset drugih ljudi. Stresno je, odgovorno i teško, ako obavljate neke svoje normalne obaveze. Znala sam da moram da se stisnem i da izguram sve to do kraja. Peđa je lav u horoskopu i za njega ništa nije nemoguće, a ja sam malo drugačija, varniči jako u kući ovih dana, ali to tako mora -rekla je Ivana i nastavila:

- Toliko smo tuda uložili i mnogi su me pitali za drugi datum, ali puno je sve i bilo bi nemoguće. Sve smo ostavili za sledeću godinu, a najviše sam upita dobila iz Novog Sada. Toliko ljudi me pitalo da li ću doći u prostor koncertnog pita i eto ideje za budućnost. Pratila sam prodaju karata, drago mi je, ali sam se iznenadila koliko puta sam videla prodata jednu kartu. Ja sam išla sam u bioskop i bitno mi je da ti koji su sami budu zadovoljni. Mislim da će biti većina žena, jeste da me više prati ženska publika, ali ako su uspeli da nagovore muževe i drugare biće i dosta muškog sveta.

Ivana se osvrnula i na stajling koji će upotpuniti noć koja kruniše njenu dosadašnju karijeru:

- To mi je najgori stres, ja sam osoba koja je jako opuštena po tom pitanju, bitno mi je da bude udobno. Ako mi se desi cipela koja mežulja, to može da mi upropasti ceo koncert. Gust mi je raspored na koncertu i nemam pauzu veću od sva minuta, sve će biti lepo, ali nije akcenat na tome.

Porodica, prijatelji, kumovi, Ivana nam je otkrila ko će se sve pojaviti na njenom koncertu, a pomneula je i goste koji su pravo iznenađenje.

- Doći će neki koji nisu bili nikada, top je lep povod da se svi okupimo. Doći će porodica, kuma, društvo, svi oni koji nisu imali priliku da dođu zajedno. Pozvala sam saradnike i kompozitore koje nisam imala priliku da zovem desetak godina. Ovo će biti naše malo slavlje, a slavlje i za publiku. Ima dovoljno gostiju -zaključila je Ivana.

Autor: Marko Vićović ; Aleksandra Anđić