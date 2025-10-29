HALID JE MISLIO DA ĆE SE SEJDI NEŠTO DESITI: Goca Šaulić o Bešliću i njegovom druženju sa Šabanom

Goca Šaulić otkrila je manje poznate detalje o Halidu Bešliću, a onda se osvrnula i na njegovo druženje sa Šabanom Šaulićem

Goca Šaulić ne krije da su se Halid i Šaban vrlo poštovali, radili zajedno i njihova druženja su uvek bila interesantna.

- Sad mnogo više gore ima kvalitetne muzike nego dole. Božja bašta se puni sa ozbiljno velikim imenima - rekla je Goca.

Ona se seća da je Halida Bešlića upoznala na Koševu pre 30 godina, a ističe da je Halid bio i te kako duhovit i da je znao da napravi odličnu atmosferu.

- Imali su veliko poštovanje i ljubav. Ja sam samo jednom bila prisutna sa njima, jer na tim koncertima u Sarajevu Sejda se nije često pojavljivala. Znam da je uvek o njoj pričao sve najlepše i teško mi je i žao što i ona prolazi kroz zdravstvene probleme - rekla je Goca.

Baš kao što je Šaban Šaulić posvetio Goci pesmu "Gordana" isto je pred smrti uradio i Halid Bešlić za svoju Sejdu.

- To su ljudi koji možda nekad i ne kažu ono što bi trebalo, ali emociju kroz svoju pokažu. Lepo je što je on uspeo to da uradi. Naravno, on je mislio obzirom da je Sejda bolesna, da će se nešto njoj desiti, ali Bog ima svoj plan. Volela bih da se Sejda izbori sa bolešću, ali je njena tuga sada veća. Kada posle četiri ili pet decenija ostanete bez bračnog partnera to je kao da ste ostali sa pola duše i pola tela - priča Goca za Blic.

Ona se osvrnula i na humanitarni rad Halida Bešlića za koji nije voleo da zna javnost, ali i o teškim trenucima bez Šabana Šaulića.

- Često se Šabanu obraćam kada sam sama, sve se pitam šta bi on sada rekao.

Detaljnije o svemu poslušajte u video prilogu koji se nalazi u okviru teksta.

Autor: M. V.