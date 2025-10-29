Jelena Gavrilović zasenila sve u Londonu na premijeri serije ROBIN HUD, američke mreže MGM+ (FOTO+VIDEO)

Jelena Gavrilović zasijala na crvenom tepihu

Naša glumica Jelena Gavrlović zasenila je sve okupljene na premijeri serije “Robin Hud” u Londonu, američke mreže MGM+. Na crvenom tepihu Jelena je nosila kreaciju Predraga Đuknića, koja je dodatno asocirala na Jeleninu ulogu Boginje (Gode) koju igra u seriji. Ceo glamurozan izgled upotpunjen je Svarovski nakitom.

Jelena Gavrilović je srpska glumica koja igra u domaćim i inostranim ostvarenjima. Ima bogatu karijeru na televiziji, filmu i pozorištu. Tumači jednu od glavnih ženskih uloga u britanskom filmu “Gassed Up” u produkciji Amazon Prime Video i jednu od glavnih uloga u drugoj sezoni američke serije „Predstraža“ (The Outpost). Između ostalog, glumila je uz Selmu Hajek u američkom trileru “Everly”, igrala je u RAI Fiction filmu “L'angelo di Sarajevo”.

Filmski i televizijski studio MGM+ najavio je premijeru dramske serije Robin Hud za 2. novembar u Americi. U ovom ostvarenju se klasična priča o odmetničkom heroju pretvara u zanimljivu, inteligentnu, romantičnu avanturu. Serija dolazi od strane Lionsgate Television na čelu sa kreatorima Džonom Glenom i producentom i rediteljem koji živi u Srbiji, Džonatanom Inglišem. Serija Robin Hud je snimana u Srbiji na brojnim lokacijama.

Autor: M. V.