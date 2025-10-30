BIVŠI MUŽ SRPSKE PEVAČICE OSTAO U ŠOKU ZBOG ĆERKINOG PITANJA! Kad je ovo čuo - nije mu bilo dobro

Jovan je sada objavio sliku svoje naslednice dok spava

Bivši muž pevačice Marije Mikić, Jovan Pantić na društvenim mrežama neretko deli stvari iz privatnog života.

Poznati par i nakon razvoda ostao je u korektnim odnosima, a najviše vremena provode sa zajedničkom decom.

Jovan je sada objavio sliku svoje naslednice dok spava.

- Prošla su već tri sata od kad je zaspala, a meni nijedno njeno pitanje ne izlazi iz glave. Znam da ću dočekati jutro ovako, gledajući je kako spava i dišem zajedno s njom. Rukom mi je prešla preko očiju dok sam češkao njena mala dlakava leđa i tiho pitala, tata, hoćeš uvek da me čuvaš, da li ćeš ti uvek da budeš moj tata, i da li ćemo ići da pravimo lokne kod čika Steve, da ti budem lepa. Klimnuo sam glavom i ništa nisam rekao. Opet me je pitala. Rekao sam da hoću. Ali ne zna da je istina mnogo drugačija. Ne zna da ona na svojim malim leđima nosi nešto veliko. Ne zna da su ta leđa, te male mekane ruke koje su mi prošle preko očiju, spasile jednog čoveka. A taj čovek je njen tata.

- Kad jednom napraviš bajku i neko je pocepa, to ne znači da je kraj. Nema odustajanja. Napraviću nam bajku opet. Ne znam kako, ali veruj mi, napraviću je. Ako sam mogao da učestvujem u pravljenju tebe takve, onda znam da mogu da napravim bar još jednu bajku. Bajku za nas, koju više niko neće moći da pocepa. Jer ti si dokaz da ništa što dolazi iz ljubavi ne nestaje, samo se pretvori u snagu, u tebe. Volim te ćerko.

Podsetimo, pevačica se nakon razvoda suočila sa zdravstvenim problemom zbog čega je morala na operaciju glasnih žica.

- Pet meseci strepim da li će uopšte ovaj dan doći. Pet meseci agonije, neprestane borbe. Depresije. Uspona, padova. Život je udarao sve jače i jače. Izgubila sam nadu, počela da razmišljam čime ću drugo da se bavim, gde je moja muzika, da li će je ikada više biti. Ko ću biti ja? A ovi ljudi.... nisu dali da padnem. Bili su neprestani vetar u leđa i kada me čuju kako zvučim, i kada sagnu glavu pa me gledaju u oči i kažu: "Ozdravićeš". I evo ga dan.... Ponovo ja, ponovo pevam u kolima, ponovo pričam sa ljudima a da se ne bojim ničega, ponovo se smejem, ponovo čitam priče svojoj deci pred spavanje... Ovo je moj omiljeni video ikada, vaši osmesi su meni sve. Idemo dalje! - napisala je ona.

Autor: M. V.