Euforija u Skoplju! Tea Tairović održala konferenciju povodom koncerta, a onda su je iznenadili oni! Pevačka zvezda se rasplakala (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Tea Tairović danas je održala press konferenciju povodom velikog koncerta koji je zakazan 15. novembra u Sportskoj hali "Boris Trajkovski" u Skoplju.

Nakon godinu dana od poslednjeg spektakla koji je održala na pomenutom mestu, najpopularnija mlada zvezda ponovo rasprodaje koncert, za koji se traži karta više.Pevačica je u Skoplje došla dan ranije sa suprugom Ivanom kako bi uživala i odmorila se pred ovaj važan događaj, a pred makedonskim i srpskom medijima otkrila je kako se priprema i kakav spektakl može da se očekuje.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Dobar dan svima. Osećam se lepo uvek kad dođem u Skoplje. Ponoviću, ovo je moja druga kuća. Treći put imam koncert, pripremam se. Imam veću odgovornost - rekla je Tea, koja je u pripremama drugog dela albuma "Aska".

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Trenurno se pripremam kondiciono najviše. Uvela sam neke novine što se tiče performansa. Biće zaista zahtevnije nego ikad. Pripremam i drugi deo albuma "Aska" tako da ova dva meseca je žestoko. Nadam se da ću moći da nadmašim prethodni koncert. Makedonska publika je srčana i vatrena kao i ja, to je uzajamna energija.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Nakon oficijalnog dela, Teu je iznenadilo nekoliko najvatrenijih fanova iz Makedoniji sa poklonima, a taj lep gest veoma ju je iznenadilo i oduševilo, te je usledilo fotografisanje i potpisivanje autograma. Pevacici je ovo izmamilo i smeh i suze!

Video: Pink.rs/N. Žugić

Autor: M. V. ; Nikola Žugić

#Estrada

#Makedonija

#Skoplje

#Tea Tairović

#koncert

#pevačica

