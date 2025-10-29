IMAMO AUTO ZA PIJACU: Lepa Brena ispunila veliku želju! Boba joj branio da vozi ovaj auto, a ona ga uvrstila u svoj VOZNI PARK (FOTO)

Lepa Brena u svojoj garaži poseduje brojne skupocene mašine

Lepa Brena i njen suprug Boba Živojinović su izgradili pravu imperiju. Poseduju nekoliko nekretnina, jahtu, ali i nekoliko luksuznih automobila.

Lepa Brena je jednom prilikom govorila o voznom parku, te istakla da joj je velika želja da vozi mali automobil.

- Mi imamo automobile koji su radni i koji su paradni. Imamo automobil koji je za pijacu. Ja bih volela kada bih mogla da kupim jedan ‘Smart’ auto da mogu da ga parkiram gde god hoću. Taj auto tražim već toliko godina, ali mi Boba ne dozvoljava da vozim male automobile, kaže da nisu bezbedni, navela je pevačica.

Kako pišu domaći mediji, Lepa Brena u svojoj garaži poseduje „jaguar“, dva džipa marke „mercedes“, „ford“, džip „range rover“. Pored toga, njihovi sinovi takođe imaju svoje skupocene automobile.

Ekipa emisije "Paparaco Lov" uhvatila je Brenu nedavno u automobilu koji je želela, te izgleda da je Boba ipak prevazišao strah i dopustio joj da pazari još jedan model za gradsku vožnju.

Inače, Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović vlasnici su luksuznih nekretnina, a jedna od najlepših kuća u Beogradu pripada upravo njima.

Autor: M. V.