Dirljiv susret Kalopi i Tee u Skoplju! Pevacica ugostila Tairovicku u rodnom gradu pa joj porucila: Ti si jedna jako emotivna osoba (FOTO+VIDEO)

Dirljiv susret Kalopi i Tee u Skoplju!

Regionalna zvezda Kaliopi danas je u svom Skoplju ugostila mladu zvezdu Teu Tairović. Naime, makedonska pevačica sačekala je mlađu koleginicu u jednom hotelu u centru grada, gde joj je poželela dobrodošlicu i poželela sreću na koncertu koji je zakazan 15.novembra u Sportskoj hali "Boris Trajkovski".

Budući da je Tea veliki poštovalac Kalipinog lika i dela, bila je prilično uzbuđenja zbog susreta sa njom.

- Duṣ̌o draga - obratila se Kaliopi Tei koja je bila pod tremom zbog susreta sa njom

- Zaṣ̌to? Ali obično tako, kad se neko uhvati za stomak ukazuje na osobu koja je jako emotivna. Od prvog trenutka kada sam te ugledala kad si se pojavila na sceni, ja sam rekla: Ovo je jako iskrena devojka i jako inteligentna i zna ṣ̌ta radi. Stvarno ja se divim svakom tvom trenutku i čestitam ti na svemu ṣ̌to si uradila. Dobro mi doṣ̌la u Skopje u moj grad! Nećemo se persirati ja sam Kaliopi, Opi kako me moji najbliži zovu i od danas ti si moja bliska isto i dobrodoṣ̌la u moju zemlju! Svi te jedva čekamo - rekla je makedonska zvezda, a potom ju je pozvala na kafu uz koju su se upoznavale i ćaskale. Nakon toga, one su prošetale Skopljem kao prave drugarice.

Autor: M. V. ; Nikola Žugić