NOVI DEČKO MELINE DŽINOVIĆ PRE 4 MESECA DOBIO DETE: 25 godina starijem muškarcu Ukrajinka rodila bebu, a uskoro ga upoznaje i ona

Bivša žena Harisa Džinovića, Melina Džinović verila se nedavno za bogatog biznismena u Monaku, a njen partner je pre samo četiri meseca dobio dete.

Melina uživa kraj 25 godina starijeg muškarca iz Engleske koji je u junu dobio bebu sa mladom Ukrajinkom.

- Melinin novi dečko je u junu dobio dete sa lepom i mladom Ukrajinkom. Sa njom je bio kratko u vezi koju su prekinuli tokom njene trudnoće. Uprkos tome, on nije želeo da to utiče na dete koje je odmah po rođenju priznao - rekao nam je sagovornik i istakao da je modna kreatorka sa njim u vezu ušla kada je bio slobodan.

- Tek nakon njihovog raskida sa Ukrajinkom on je upoznao Melinu i sa njom otpočeo vezu - zaključio je naš izvor i dodao da bi Melina ovih dana trebalo da upozna njegovo najmlađe dete.

- Melina je prihvatila situaciju jer je to njegov život pre nje. Ovih dana će upoznati bebu.

Podsetimo, kako smo nedavno saznali, Melina i njen izabranik napraviće gala svadbu na brodu.

