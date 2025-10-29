AKTUELNO

Domaći

NOVI DEČKO MELINE DŽINOVIĆ PRE 4 MESECA DOBIO DETE: 25 godina starijem muškarcu Ukrajinka rodila bebu, a uskoro ga upoznaje i ona

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pixabay.com ||

Bivša žena Harisa Džinovića, Melina Džinović verila se nedavno za bogatog biznismena u Monaku, a njen partner je pre samo četiri meseca dobio dete.

Melina uživa kraj 25 godina starijeg muškarca iz Engleske koji je u junu dobio bebu sa mladom Ukrajinkom.

Foto: Instagram.com

- Melinin novi dečko je u junu dobio dete sa lepom i mladom Ukrajinkom. Sa njom je bio kratko u vezi koju su prekinuli tokom njene trudnoće. Uprkos tome, on nije želeo da to utiče na dete koje je odmah po rođenju priznao - rekao nam je sagovornik i istakao da je modna kreatorka sa njim u vezu ušla kada je bio slobodan.

- Tek nakon njihovog raskida sa Ukrajinkom on je upoznao Melinu i sa njom otpočeo vezu - zaključio je naš izvor i dodao da bi Melina ovih dana trebalo da upozna njegovo najmlađe dete.

- Melina je prihvatila situaciju jer je to njegov život pre nje. Ovih dana će upoznati bebu.

Foto: E-Stock, Pink.rs/Časlav Vukojičić

Podsetimo, kako smo nedavno saznali, Melina i njen izabranik napraviće gala svadbu na brodu.

Autor: M. V.

#Dete

#Estrada

#Haris Džinović

#Melina Džinović

#suprug

#verenica

POVEZANE VESTI

Domaći

Ko je verenik Meline Džinović?! Sa njim živi u Monaku, a ima ogromno bogatstvo

Domaći

Ne mogu da reagujem, NITI HOĆU: Prvo oglašavanje Harisa Džinovića nakon vesti da mu se ćerka Đina seli iz Srbije, a evo šta kaže za Melininog novog ve

Domaći

ISPLIVALI DETALJI VERIDBE MELINE DŽINOVIĆ I BIZNISMENA: Za poklon pored prstena dobila stan i torbicu od 80 HILJADA EVRA, a evo ko je od njen porodice

Domaći

Šok potez Đine Džinović: Nakon što se Melina verila uradila nešto neočekivano

Domaći

VERILA SE HARISOVA BIVŠA: Melina Džinović rekla DA bogatom biznismenu

Domaći

Harisova bivša u vezi sa milionerom: Melina živi u Monaku, a on stariji od nje 20 godina