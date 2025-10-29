VOLIM DOBRO DA JEDEM: Senida progovorila o poslu, pa otkrila kako gražani Ljubljane reaguju na njen uspeh: Slovenci su malo suzdržani...

Senida Hajdarpašić priznala je šta je najviše usrećuje i otkrila kako se ljudi ponašaju prema njoj u njenom rodnom gradu.

Senida Hajdarpašić govorila je o poslu, popularnosti, ali i njenim prednostima i manama.

Između ostalog, otkrila je šta najviše voli da jede, kao i da izbegava dijete koje joj nameće "scena".

- Volim da jedem, volim dobro da jedem. Da naručim od svega po malo i onda ne mogu više da dišem. Nema dijeta. Krenem da treniram, onda dođe leto, a za leto treba biti spreman -rekla nam je Senida, a onda priznala šta za nju znači odmor:

- Meni je leto odlazak na more, idem svuda, na večeru, na ručak, da pojedem dobro, da se ne budim ujutru, osim kad je izlet sa čamcem. Volim da popijem nešto fino uz svako jelo, tada ne mogu da držim dijetu.

Poznato je da Senida, kako glasi pravo ime pevačice, ne smatra sebe zvezdom i da je veoma prizemna, ali ističe da su građani Ljubljane kada je vide na ulici, obično suzdržani i u prvi mah ne mogu da poveruju da je to ona.

- Slovenci su malo suzdržani. Moraju prvo da pogledaju, ne očekuju me tamo, i onda moraju da pogledaju prvo telefon i Instagram da li sam to ja. Po noktima, kakve nokte nosim ili po tetovaži. Tako provere da li sam to stvarno ja i nekad priđu, a nekad ne -iskrena je Hajdarpašićeva.

Autor: M. V.