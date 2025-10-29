AKTUELNO

Domaći

Halid Muslimović napisao knjigu o sebi! Predstavio monografiju na Sajmu knjiga u Beogradu, pa poručio: PUT JE TURBULENTAN...

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Halid Muslimović predstavio je prvi deo svoje monografije "Mene je učilo vreme" na Sajmu knjiga u Beogradu.

Halid je otkrio kako je došao na ideju da napiše knjigu o svemu onome što je prošao.

- Drugačije je nego imati koncert. Ovo je moj početak, ali nemam nameru mnogo se baviti sa ovim. Biće tri dela. Zadovoljan sam sa onim što sam uradio. Davno sam imao ideju da napišem monografiju, pre 10, 20 godina, ali nisam imao vremena da se posvetim. Treba skupiti ljude od struke da mi pomognu. Treba zabeležiti. Moja karijera i ime, to zaslužuju - rekao je i dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Biće i dokumentarni film po knjigama. Put je turbulentan, borba, mi se svi u životu borimo. Ipak, ja sam dete iz radničke porodice, iz Prijedora. Uspeo sam doći u Beograd, napraviti hitove i dobiti mnoge nagrade. Bog mi je dao to.

Otkrio je kako je njegov život sam po sebi bio zanimljiv da se nije osvrtao na manje lepe stvari koje je doživeo od kolega.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bilo je tu nekih i loših i lepih stvari. Ne želim nikoga da prozivam u bilo kom smislu, moj život je bio turbulentan, bio sam mlad i lud, sve i svašta se događalo. Najveća podrška su mi na početku bili roditelji. Otac mi je kupio prvu gitaru. Kad sam snimao prvu ploču, nisam imao love, mama je pozajmila od prijatelja. Donela je par u marami.

Autor: M. V.

#Halid Muslimović

#knjiga

#promocija monografije

#sajam knjiga

POVEZANE VESTI

Politika

Vesić na Sajmu knjiga potpisivao svoju monografiju "Digitalni politički marketing"

Domaći

HALID MUSLIMOVIĆ UZGAJA VOĆE I POVRĆE! Pevač otkrio da već godinama ima ranč: Rad na imanju mi prija...

Domaći

HALID MUSLIMOVIĆ OPET IZNENADIO PUBLIKU: Od simfonijskog orkestra, preko Sajma knjiga do spektakla u Beogradu (FOTO+VIDEO)

Politika

Srbi iz dijaspore na sajmu knjiga! Kokanović: Srce kaže Srbija! (VIDEO)

Društvo

Selaković i Kasianidu otvorili štand Kipra na 68. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

Domaći

Halid Muslimović KRIVIČNO OPTUŽEN! Pevač ranije pretukao bivšu partnerku, a sad mu preti kazna zatvora, ovo je presuda Osnovnog suda u Banja Luci