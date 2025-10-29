Halid Muslimović napisao knjigu o sebi! Predstavio monografiju na Sajmu knjiga u Beogradu, pa poručio: PUT JE TURBULENTAN...

Halid Muslimović predstavio je prvi deo svoje monografije "Mene je učilo vreme" na Sajmu knjiga u Beogradu.

Halid je otkrio kako je došao na ideju da napiše knjigu o svemu onome što je prošao.

- Drugačije je nego imati koncert. Ovo je moj početak, ali nemam nameru mnogo se baviti sa ovim. Biće tri dela. Zadovoljan sam sa onim što sam uradio. Davno sam imao ideju da napišem monografiju, pre 10, 20 godina, ali nisam imao vremena da se posvetim. Treba skupiti ljude od struke da mi pomognu. Treba zabeležiti. Moja karijera i ime, to zaslužuju - rekao je i dodao:

- Biće i dokumentarni film po knjigama. Put je turbulentan, borba, mi se svi u životu borimo. Ipak, ja sam dete iz radničke porodice, iz Prijedora. Uspeo sam doći u Beograd, napraviti hitove i dobiti mnoge nagrade. Bog mi je dao to.

Otkrio je kako je njegov život sam po sebi bio zanimljiv da se nije osvrtao na manje lepe stvari koje je doživeo od kolega.

- Bilo je tu nekih i loših i lepih stvari. Ne želim nikoga da prozivam u bilo kom smislu, moj život je bio turbulentan, bio sam mlad i lud, sve i svašta se događalo. Najveća podrška su mi na početku bili roditelji. Otac mi je kupio prvu gitaru. Kad sam snimao prvu ploču, nisam imao love, mama je pozajmila od prijatelja. Donela je par u marami.

Autor: M. V.