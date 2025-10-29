AKTUELNO

Dirljiva ispovest Nadežde Biljić rasplakala ceo region: Majka sinu posvetila pesmu koja slama srca!

Priča o majčinskoj ljubavi, roditeljskoj borbi i prvom osmehu koji znači sve, ali i planovima za budućnost

Popularna pevačica Nadežda Biljić, otvoreno je govorila o najvažnijoj i najtežoj borbi u svom životu – borbi za život svog sina Longa.

Za Nadeždu i njenog partnera, Tomu Panića, ovo je bio period neizmernog straha, suza i neizvesnosti.

Njena javna ispovest ne samo da pokazuje snagu roditeljske ljubavi, već i pruža nadu mnogim porodicama koje prolaze kroz slične borbe.

Sada je odlučila da kroz novu pesmu pretoči sva osećanja i svojoj publici donese potpuno novu emociju.

Pesma je pisana za posebno za nju nju, a nastala je iz najdublje boli, ali i najveće ljubavi jedne majke i sreće koja tek sleduje.

“Čekala sam godinama, čekao i otac tvoj… da odrasteš, sine…” stihovi su pesme koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Svaka reč nosi trag, svaka strofa odzvanja snagom majke koja nikada nije prestala da veruje i koja ne može da dočeka trenutak kada će napraviti veliko slavlje za svoje dete.

Ovo nije obična pesma, ona je životna ispovest i inspiracija svima koji veruju u čuda i majčinsku ljubav, ali i poruka svim majkama koje prolaze kroz borbu, da ne odustanu, da veruju da će i njihovo čudo doći.

Publika širom regiona reagovala je suzama i porukama podrške, a mnogi su ovu pesmu već nazvali himnom majčinske ljubavi i nade.

