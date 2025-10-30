Neda Ukraden bivšem mužu ostavila stan nakon razvoda, a na sahranu mu nije došla: Bilo je groznih reči, a ovog doktora je ludo volela

Pevačica Neda Ukraden svojevremeno je govorila o bivšem suprugu i ocu njene ćerke Milanu Bilbiji.

Neda Ukraden je, naime, nakon razvoda mužu ostavila stan, a kako je isticala ostali su u dobrim odnosima i nakon rastanka.

- Jedina sam žena koja je ostavila mužu stan. Sud je meni dodelio dete. Od svakog nastupa sam ja ulagala. Svaki razvod je ružan, bilo je groznih reči, ali treba zadržati dostojanstvo zbog deteta. Ja sam njemu uvek bila prijatelj, ali i on meni. Nikad ne bih dala da neko kaže neku ružnu reč protiv njega. Ja znam koje su njegove mane najbolje. Bio je jako dobar čovek, veliki intelektualac... On se tu nije snašao i patio je zbog toga, ali ja za to nisam kriva. Sačuvali smo poštovanje jedno prema drugom - rekla je ranije Neda Ukraden.

- Da je moj bivši muž živ, sigurno bi bio ponosan. Ono što sam pisala o muškarcima koje sam volela nikako nije uvredljivo. Zapravo, sve su to bile prave ljubavi, niko tu nikoga nije molio za ljubav - rekla je pevačica nakon što je izdala knjigu.

Nije otišla bivšem mužu na sahranu

Milan Bilbija preminuo je 2013. godine u Crnoj Gori, gde je i sahranjen, a on i Neda bili su u prijateljskim odnosima do kraja njegovog života.Međutim, pevačica je bila sprečena da otputuje na njegovu sahranu jer je morala da ostane u Beogradu da čuva unuke, bliznakinje Nedu i Aleksandru.

- Tužna sam što nisam mogla da odem na sahranu s mojom Jelenom. Morala sam da ostanem kod kuće s Pecom (zetom, prim. aut.) da čuvam bliznakinje, rekla je tada.

Neda je volela doktora

Neda je u svojoj autobiografiji priznala da je čuvenog doktora Momu Jakovljevića ludo volela. Bili su mladi, lepi, sveže razvedeni. Strasti su sevnule na prvu, a onaj osećaj da se oduvek poznaju, bio je nit koja ih je u trenutku povezala.

- Mog zgodnog, šarmatnog Beograđanina upoznala sam na muzičko-modnoj fešti u Makedoniji, gde smo oboje nastupili, on kao maneken, ja kao pevačica. Bili smo skoro istih godina, s propalim brakovima iza sebe. Osim što je bio uspešan maneken, završio je medicinu i radio kao lekar. Stanovao je s roditeljima i mlađim bratom u jednoj lepoj staroj zgradi u poznatoj dorćolskoj ulici - pisala je pevačica.

Autor: M.K.