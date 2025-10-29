ŠOK OGLAŠAVANJE ANE NIKOLIĆ NAKON HORORA U DUBAIJU: Prijaviću Raleta za silovanje, ostaće u ZATVORU ovde! Osoblje hotela joj napravilo ozbiljan problem

Ana Nikolić i Rale boravili su u luksuznom hotelu Hilton na Palm Džumeiri, ali je tokom noći došlo do ozbiljnog incidenta.

Pevačica Ana Nikolić i njen saradnik Goran Ratković Rale žestoko su se posvađali tokom boravka u Dubaiju, gde su otputovali radi snimanja spota za Anin novi singl "Nije mi 22". Pevačica nam je otkrila da su ona i producent boravili u luksuznom hotelu Hilton na Palm Džumeiri, ali da je tokom noći, kako tvrdi, došlo do ozbiljnog incidenta. Prema njenim rečima, nakon sukoba, Rale je rano jutros pokupio svoje stvari, zajedno sa novcem koji su imali, i napustio hotel.

Zarobljena u Dubaiju

Nikolićeva je, ostala sama u Dubaiju bez sredstava, a situacija se dodatno pogoršala nakon neprijatnog ponašanja zaposlenih u hotelu, koji su, kako saznajemo, lupali na vrata i neprestano je zvali na sve telefone. Osoblje hotela u ovom trenutku na sve načine pokušava da je izbaci napolje jer je došlo vreme da napusti sobu, a pevačica nema novca da plati hotel jer je, kako ona tvrdi, Rale sve odneo sa sobom.

- Gospodin Rale je jedno g*vno smrdljivo koje je dozvolilo da me odavde iz Dubaija izbacuju iz hotela kao da sam g*vno, a to je on. Bude li mi prišao dobiće zabranu prilaska zauvek. Sad ću da ga prijavim za silovanje. A onda će ostati u zatvoru, u mračnim podrumima Dubaija, doživotno.

Autor: M.K.