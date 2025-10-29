AKTUELNO

BOLESNICE JEDNA! MARŠ, ĐUBRE: Sestra Kristijana Golubovića urlala na Kristinu, ona je krišom snimila, pa sve obelodanila javno (VIDEO)

Sestra Kristijana Golubovića se ne ekponira javno, ali zato je njena snajka Kristina Spalević neretko snima krišom i sve deli na svom Instagram profilu što je bio slučaj i ovog puta.

Naime, Kristina Spalević zabeležile je šaljiv trenutak dok je spremala kolač. Kako možemo da vidimo na snimku koji je objavila na pomentoj mreži, ona je posipala kolač sa šećerom u prahu, a stavila ga je toliko, da je iznervirala Kristijanovu sestru, koja je počela da je psuje i vređa.

- Ukočih se. Raščepi me ovde živu stojeći kao kip. Ajde više, ubi me. Mani ga se, ženo, dobićemo šećernu bolest, bolesnice jedna luda, bre. Vidiš da si bolesna? Marš bre, đubre, prekini - rekla je Kristijanova sestra.

- Gina šta ti je? - pitala je Kristina, a ona je nastavila:

- Šta ti je, ženo, stavila si šećer, dobićemo šećernu bolest - poručila joj je Kristijanova sestra.

Kristina: "Upalite zvuk"

Uz snimak koji je tajno zabeležila, Kristina je napisala:

- Upalite zvuk za najjači behind scenes ikada. Kristijanova sestra je snimala pripremu kolača, pa je odlepila jer je morala da stoji u mestu. A meni se naravno "slučajno" odužilo - napisala je Kristina Spalević i dodala u opisu: "Genetika".

