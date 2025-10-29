POGLEDAJTE ŠOK SNIMAK KAKO ANU NIKOLIĆ IZBACUJU IZ HOTELSKE SOBE U DUBAIJU! Pevačica u žestokoj raspravi sa osobljem: Odbijam da platim, pozvala sam policiju (VIDEO)

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale žestoko su se posvađali u Dubaiju, a mi smo sada došli u posed snimka iz hotelske sobe u kojoj su boravili.

Naime, na pomenutom snimku vidimo njihove spakovane stvari, a Ana Nikolić je sedela na krevetu i snimala raspravu sa zaposlenima koji su došli da je isteraju iz sobe.

Na snimku se čuje kako jedan od zaposlenih govori:

- Ovako nećete moći da nastavite - rekao je jedan od zaposlenih dok je uzimao njene stvari da iznese napolje.

Ana Nikolić im je na engleskom jeziku govorila da odbija da plati, kao i to da je pozvala policiju.

- Odbijam da platim, ne znam šta je problem? Ova soba nije plaćena? Ne biste verovali koliko sam uplašena! Ne možete da zovete policiju, zato što sam je ja već zvala. Da li ste sigurni da ćete to da uradite? - pričala je Ana.

Ana se oglasila nakon drame

- Gospodin Rale je jedno g***o smrdljivo koje je dozvolilo da me odavde iz Dubaija izbacuju iz hotela kao da sam g***o, a to je on. Bude li mi prišao dobiće zabranu prilaska zauvek! Sad ću da ga prijavim za silovanje. A onda će ostati u zatvoru, u mračnim podrumima Dubaija, doživotno - poručila je besno Ana za "Kurir".

Autor: M.K.