KAO DA SAM U DVADESETIM! Jelisaveta Orašanin se snima u cik zore i pokazuje kako UŽIVA NA MASAŽI, evo koliko glumica zapravo ima godina (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Glumica Jelisaveta Orašanin aktivna je na društvenim mrežama, a samo na Instagramu ima više od 160.000 pratilaca.

Ona je pokazala da je ustala u cik zore, te se snimila i pokazala da na satu pokazuje vreme 6.16.

Jelisaveta se snimala i kako uživa na masaži, a trenutak predaha odlučila je da pokaže svima.

Foto: Instagram.com

Jelisaveta će za dve nedelje napuniti 37 godina, dok je nedavno rekla da se oseća dosta mlađe.

- Dobro, šta ja imam 36, 37, a osećam se kao da imam 28! Mislim da je to stvar glave, i to jeste večito stvar duha - kazala je ona.

Foto: Instagram.com

"Ne treba preterivati u korekcijama"

Glumica nikada nije krila da joj je bitno da izgleda lepo i da nije protivnik estetskih korekcija, uključujući silikonske implante u grudi i to, kako se pisalo, 300 kubika.

- Nemam ništa protiv, ali ne treba preterivati u tome - jasna je bila Jelisaveta.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

