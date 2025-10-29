Milica Mitrović objavila snimak iz porodičnog doma: Evo sa kim se Željko igra i uživa (VIDEO)

Oduševili sve!

Brak čelnika TV Pink Milice i Željka Mitrovića važi za jedan od najdugovečnijih i najskladnijih, a oni neretno na društvenim mrežama podeli i pokoji porodični momenat u kojem uživaju.

Ovog puta Milica je na svom profilu na Instagramu objavila snimak na kojem vidimo Željka i njihovog kućnog ljubimca Lusi.

Na snimku se vidi kako Željko u toplini porodičnog doma mazi Lusi koja uživa, a Milica je na Instagramu uz snimak stavila srce, na šta joj je Željko uzvratio srcem u komentaru.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs